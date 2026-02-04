HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi yıllar önce kız kardeşini vurarak öldüren şahısların arkadaşlarının yanlarına oturması yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla ağır yaraladı.

20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü

28 Ağustos 2006 tarihinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Eflatun Sokak’ta meydana gelen olayda, Murat T. ile Ramazan A., gasp ettikleri taksiyle geldikleri sokakta, evinin önünde oturan Zafer A.’ya tabancayla ateş açmış, yanında çay içen amcasının kızı Elif A. (19) başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıda Zafer A. da yaralanmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından, Elif A.’nın ağabeyi Arif A. (43), dün gece İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde bulunan bir büfenin önünde, olayda yaralanan amcasının oğlu Zafer A. (49) ile birlikte otururken, yanlarına gelen bir kişinin kız kardeşinin ölümüne sebep olan şahısların arkadaşı olduğunu öğrenince tepki gösterdi. "Bu şahsı neden bizim masaya oturtuyorsun" diyerek başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü 1

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif A., tabancayla amcasının oğlu Zafer A.’ya ateş açtı. Karın ve bacağından vurulan Zafer A. ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü 2

Olay sonrası kullandığı silahla birlikte polise teslim olan Arif A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arif A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü 3

20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü 4


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "Umut hakkı konusunda uzlaştık" MHP'li Feti Yıldız duyurdu: "Umut hakkı konusunda uzlaştık"
Ekram İmamoğlu dahil 4 kişiye 'siyasi casusluk' davası!Ekram İmamoğlu dahil 4 kişiye 'siyasi casusluk' davası!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.