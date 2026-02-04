HABER

THY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "K727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır" dedi.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Katmandu-İstanbul uçağı Hindistan'ın Kalküta şehrine acil iniş yaptı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, acil inişin sağ motorda çıkan teknik bir arızadan kaynaklandığını, söz konusu inişin emniyetle gerçekleştirildiğini ifade etti.

ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Üstün, "TK727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır" dedi.

04 Şubat 2026
04 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hindistan thy
