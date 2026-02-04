THY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Katmandu-İstanbul uçağı Hindistan'ın Kalküta şehrine acil iniş yaptı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, acil inişin sağ motorda çıkan teknik bir arızadan kaynaklandığını, söz konusu inişin emniyetle gerçekleştirildiğini ifade etti.

ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

Üstün, "TK727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır