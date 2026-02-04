HABER

İran-ABD müzakerelerinin adresi Maskat oldu

İran ile ABD arasında 6 Şubat Cuma günü yapılması öngörülen dolaylı müzakerelerin, Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirilmesi kesinlik kazandı. Görüşmelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı bildirildi.

İran ile ABD arasında cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandı. Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını duyurdu. Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN MASKAT’TA YAPILMASI KESİNLEŞTİ

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirdi. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin de heyette yer alacağı kaydedildi.

ABD HEYETİNİN BAŞ MÜZAKERECİSİ WİTKOFF OLACAK

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtildi. Haberde ayrıca, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.

İRAN, YER VE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

Basında yer alan haberlerde, İran ile ABD arasında yapılması planlanan müzakerelerin İstanbul’da gerçekleştirileceği ve Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da bu görüşmelere davet edileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Reuters’ta yer alan haberlerde ise, İran’ın başlangıçta bu hafta İstanbul’da görüşme yapılmasını tercih ettiği, ancak daha sonra yer ve formatın değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu, bu nedenle görüşmelerin Umman’da yapılmasına karar verildiği ifade edilmişti.

04 Şubat 2026
04 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

