İnsan gibi 'sıcak!' Hatta göğüs kafesi bile var ama insan değil

Şangay merkezli bir robotik girişimi, Moya adı verilen yeni bir insansı robot tanıttı. Moya; yürüyebiliyor, duyguları ifade edebiliyor ve göz teması kurabiliyor.

Şirketin sözcüsüne göre, modüler bir biyonik platform mimarisine dayanan Moya, farklı cinsiyet özellikleri ve görünümleriyle esnek bir şekilde yapılandırılabiliyor. Özelleştirilebilir biyonik kafası, neşe ve öfkeden üzüntü ve mutluluğa kadar geniş bir duygu yelpazesini ifade edebiliyor. Zhuoyide serebellar (beyincik) motor kontrol modeli ile donatılan Moya, yürüme ve dönme hareketleri yapabiliyor.

ADETA İNSANI VÜCUDUNU TAKLİT EDİYOR

New Atlas'ta yer alan habere göre, Moya'ya insan vücudunu taklit etmek için sıcaklık kontrolü ve gerçek deri, yağ ve kas dokusunu taklit edecek yumuşaklık da kazandırılmış. Hatta robotun bir göğüs kafesi bile var.

Üreticiler Moya'nın %92 oranında insan benzeri yürüme doğruluğuna sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak yürümek Moya'nın en güçlü yönü değil. Robotun asıl güçlü yönü, göz teması kurmak, gülümsemek, başını sallamak ve çoğu zaman farkında olmadan yaptığımız o ince yüz kası hareketleriyle duyguları ifade etmek.

Moya, gözlerinin arkasındaki kamera sayesinde karşısındaki insanlarla gerçek zamanlı etkileşime girebiliyor; bu kamera yapay zeka ile birleşerek o insan benzeri "mikro ifadeleri" yapmasını sağlıyor.

İNSANLAR GİBİ 'SICAK'

Bu insani özelliklerin yanı sıra Moya aynı zamanda gerçek anlamda sıcak. Derisi 32-36°C sıcaklığı koruyacak şekilde tasarlanmış.

DroidUp şirketinin kurucusu Li Qingdu, Shanghai Eye'a verdiği demeçte, "İnsan hayatına gerçekten hizmet eden bir robot sıcak olmalı... Neredeyse insanların bağ kurabileceği canlı bir varlık gibi" dedi.

SAHİP OLMAK İÇİN EN AZ ÖDEMENİZ GEREKEN ÜCRET...

Şirket, çoğu kişi tarafından bir Westworld modeline benzetilen Moya'nın yaşlı bakımı gibi çok ihtiyaç duyulan rollerde istihdam edilmesini umuyor. Ancak yine de kendinize ait bir Moya istiyorsanız en az 173 bin doları civarında bir ücret ödemeniz gerekecek. Robotun bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.