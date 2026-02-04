HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Meteoroloji dronu METRON'un İTÜ bünyesinde devreye alınması planlanıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve DASAL Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle "METRON" isimli bir meteoroloji dronu geliştirildi. Atmosferin farklı yüksekliklerdeki yapısını sahadan ölçerek eğitim ve AR-GE çalışmalarına veri sağlayacak METRON'un İTÜ bünyesinde devreye alınması planlanıyor.

Meteoroloji dronu METRON'un İTÜ bünyesinde devreye alınması planlanıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve DASAL Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle "METRON" isimli bir meteoroloji dronu geliştirildi. METRON, atmosferin farklı yüksekliklerdeki yapısını sahadan ölçerek eğitim ve AR-GE çalışmalarına veri sağlayacak.

Meteoroloji dronu METRON'un akademik yürütücülüğünü İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tuncay Özdemir üstleniyor.

Geliştirme ve hazırlık süreçleri devam eden projenin tamamlanmasının ardından verilecek eğitimlerle birlikte sistemin İTÜ bünyesinde devreye alınması planlanıyor. METRON, uygulamalı ölçüm ve deneysel öğrenme çalışmalarında öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılabilecek. Bu sayede teorik bilgiler, sahadan elde edilen gerçek verilerle desteklenecek.

METRON ile elde edilecek ölçümlerin, hava olaylarının daha iyi anlaşılması, atmosferin farklı yüksekliklerdeki davranışının incelenmesi ve iklim bilimi alanındaki akademik değerlendirmelerde kullanılması hedefleniyor.

"VERİLERİN SAHADA DOĞRUDAN ÖLÇÜLMESİNİ VE ANALİZ EDİLMESİNİ SAĞLIYORUZ"

DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Murat Koç, konuya ilişkin açıklamasında, METRON'un akademik çalışmalarda kullanılacak önemli bir sistem olduğunu dile getirdi.

METRON'un, atmosferik ölçümlerin uçuş sırasında ve önceden belirlenmiş bir görev planı içinde alınması için tasarlandığını anlatan Koç, "Farklı yüksekliklerde rüzgar, sıcaklık ve basınç gibi verilerin sahada doğrudan ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlıyoruz. Savunma alanında faaliyetlerimizi sürdürürken akademiye doğrudan katkı sunabileceğimiz bir çalışmanın parçası olmak bizim için kıymetli." diye konuştu.

Koç, İTÜ'deki değerli akademisyenlerle sahada karşılığı olan ve ihtiyaçlara odaklanan bir proje geliştirdiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"METRON'un öğrencilerle sahada aktif şekilde kullanılmasının eğitim ve araştırma tarafında anlamlı çıktılar üreteceğine inanıyoruz. Geleneksel meteorolojik ölçümler çoğunlukla yer istasyonları ve meteoroloji balonlarıyla yapılıyor, ancak farklı yüksekliklerdeki değişimi aynı ölçüm düzeni içinde, kontrollü ve karşılaştırılabilir şekilde izlemek güçleşiyor. Akademik çalışmalarda, rüzgar, sıcaklık ve basınç gibi verilerin irtifaya bağlı değişimini doğrudan görmek büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda METRON’u geliştirdik."

Geleneksel radiosonde ölçümlerinde balonların iki saati aşan sürelerde yükseldiğini vurgulayan Koç, 30 kilometrenin üzerine çıkabildiklerini ve rüzgarla sürüklenebildiklerini dile getirdi.

Koç, meteoroloji balonlarıyla yapılan ölçümlerin belirli bir bölgede sabit kalmasının oldukça zor olduğunu belirterek, "METRON'u ise belirlenen bölgede, önceden tanımlı bir görev planı içinde çalışacak şekilde geliştiriyoruz. Sistemimiz, rüzgar yönü ve şiddeti ile sıcaklık ve basınç gibi temel meteorolojik verileri, hedeflenen irtifa aralıklarında sahadan doğrudan ölçebilecek kapasitede. Bu kabiliyet ile akademik çalışmalar için çok önemli olan daha kontrollü ve tekrarlanabilir veri üretimini sağlamış olacağız." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 çocuğunun annesini öldürüp, başında ağlarken yakalandı!3 çocuğunun annesini öldürüp, başında ağlarken yakalandı!
21 kez operasyon geçirdi: Böbreğinden 295 taş çıkarıldı!21 kez operasyon geçirdi: Böbreğinden 295 taş çıkarıldı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Teknik Üniversitesi drone dron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.