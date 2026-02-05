X'te tek bir makale yazdı, 1 milyon dolar kazandı!

Elon Musk'ın X platformunun başlattığı en iyi makale yarışması sona erdi. Yarışmanın sonuçlanmasıyla beraber X, kelimenin tam anlamıyla bir servet dağıttı.

X'TEN 1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Yarışmanın galibi, "Beaver" adlı kullanıcı oldu. Beaver'ın X'teki makalesi, tam 48 milyon kez görüntülendi ve 37 bin beğeni aldı. Bu performans kullanıcıya tam 1 milyon dolar kazandırdı.

X, gönderilen eserlerin kalitesi nedeniyle sadece birini ödüllendirmekte kalmadı.

The Kobeissi Letter, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları üzerine yazdığı makale ile ikinci oldu. 19 milyon görüntülenen bu makale, sahibine 500.000 dolar getirdi.

X tarihindeki en yüksek performanslı makaleyi yazan ve bu yarışmanın düzenlenmesine ilham veren Dan Koe'ya da 250.000 dolar ödül verildi.

MANSİYON ÖDÜLLERİ DE VERİLDİ

Yarışmada 4 kişiye de çeşitli kültürel, sosyal ve ekonomik konuları kapsayan makaleleri dolayısıyıla 100.000'er dolar mansiyon ödülü dağıtıldı. Bu isimler şöyle sıralandı:

Nick Shirley

Josh Wolfe

Kaizen Asiedu

Ryan Hall

Josh Wolfe, kazandığı ödülü eşit şekilde dört farklı hayır kurumuna bağışlamayı planlıyor.