HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

X'te tek bir makale yazdı, 1 milyon dolar kazandı!

Elon Musk'ın X (eski adıyla Twitter) platformunun başlattığı makale yarışmasında kazananlar belli oldu. Büyük ödül olan 1 milyon doları, yazdığı makaleyle 48 milyon görüntülenme alan "Beaver" isimli kullanıcı kazandı. Sadece bir kişi değil, birçok kişi yüz binlerce dolarla ödüllendirildi. İşte X makale yarışmasını kazananlar ve ödülleri...

X'te tek bir makale yazdı, 1 milyon dolar kazandı!
Enes Çırtlık

Elon Musk'ın X platformunun başlattığı en iyi makale yarışması sona erdi. Yarışmanın sonuçlanmasıyla beraber X, kelimenin tam anlamıyla bir servet dağıttı.

X'TEN 1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Yarışmanın galibi, "Beaver" adlı kullanıcı oldu. Beaver'ın X'teki makalesi, tam 48 milyon kez görüntülendi ve 37 bin beğeni aldı. Bu performans kullanıcıya tam 1 milyon dolar kazandırdı.

X te tek bir makale yazdı, 1 milyon dolar kazandı! 1

X, gönderilen eserlerin kalitesi nedeniyle sadece birini ödüllendirmekte kalmadı.

The Kobeissi Letter, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları üzerine yazdığı makale ile ikinci oldu. 19 milyon görüntülenen bu makale, sahibine 500.000 dolar getirdi.

X tarihindeki en yüksek performanslı makaleyi yazan ve bu yarışmanın düzenlenmesine ilham veren Dan Koe'ya da 250.000 dolar ödül verildi.

X te tek bir makale yazdı, 1 milyon dolar kazandı! 2

MANSİYON ÖDÜLLERİ DE VERİLDİ

Yarışmada 4 kişiye de çeşitli kültürel, sosyal ve ekonomik konuları kapsayan makaleleri dolayısıyıla 100.000'er dolar mansiyon ödülü dağıtıldı. Bu isimler şöyle sıralandı:

  • Nick Shirley
  • Josh Wolfe
  • Kaizen Asiedu
  • Ryan Hall

Josh Wolfe, kazandığı ödülü eşit şekilde dört farklı hayır kurumuna bağışlamayı planlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şüpheli cisim merak uyandırdıŞüpheli cisim merak uyandırdı
Bakan Ersoy 2025 Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı! "Telif haklarında tarihi rekor" diyerek duyurduBakan Ersoy 2025 Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı! "Telif haklarında tarihi rekor" diyerek duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.