Manavgat’ta yol güvenliğini tehdit eden dev kaya parçalanıp kaldırıldı

Manavgat ilçesi Bucak Şeyhler Mahallesi’nde Manavgat-Oymapınar yolu kenarında bulunan dev kaya kütlesinin sürücüler için risk oluşturması üzerine ekipler harekete geçti. Yaklaşık 15-20 metre yüksekliğindeki kayanın kaldırılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sırasında jandarma ekiplerince Manavgat-Oymapınar yolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, trafik akışı durduruldu. Uzman ekiplerin müdahalesiyle yerinden sökülen ve parçalara ayrılan dev kaya, kontrollü şekilde yoldan uzaklaştırıldı. Kayanın kaldırılmasının ardından yola dökülen hafriyat ve taş parçalarının temizlenmesiyle birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır