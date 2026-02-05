HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tarih verildi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceğini belirtti. Açıklamanın devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Şubat tarihinde Miçotakis'i kabul edeceği ifade edildi.

Tarih verildi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor!
Doğukan Akbayır

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye düzenleyeceği ziyarette, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarının gözden geçirileceği açıklandı.

Tarih verildi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ye geliyor! 1

ERDOĞAN MİÇOTAKİS'İ 11 ŞUBAT'TA KABUL EDECEK

Miçotakis'in ülkemize geleceği bilgisini İletişim Başkanı Burhanettin Duran X üzerinden şu paylaşımıyla açıkladı:

"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara’da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da kan donduran olay! Doktor babaya oğlundan baltalı saldırı: Defalarca kez vurduHatay'da kan donduran olay! Doktor babaya oğlundan baltalı saldırı: Defalarca kez vurdu
Kavgada silahlı tehdit! Darp edip arabasına...Kavgada silahlı tehdit! Darp edip arabasına...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan erdoğan miçotakis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.