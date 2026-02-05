Özel jetlerle Epstein adasına "sapkınlık" yolculuğu! Elon Musk ve Linkedın kurucusu...

NBC News’in incelediği belge ve e-posta kayıtlarının bir bölümüne göre, Jeffrey Epstein’ın aralarında halen görevde olan bazı CEO’ların da bulunduğu en az 20 tanınmış teknoloji yöneticisi, yatırımcı ve araştırmacıyla temas kurduğu görülüyor. Yazışmalarda girişim sermayesi fırsatlarından Bitcoin’in geleceğine, sosyal etkinliklerden helikopter kiralamaya ve hatta bir örnekte şirketten ayrılma paketine kadar uzanan oldukça geniş bir konu yelpazesi yer alıyor.

İKİ İSİM DE KABUL ETMİŞTİ

Belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından Tesla CEO’su Elon Musk ile LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman, Epstein bağlantıları üzerinden günlerdir sosyal medyada karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. İki isim de geçmişte Epstein’la temas halinde olduklarını kabul etmişti.

MYNET DETAY

Salı gecesi tartışma çevrimiçi ortamda devam etti. Hoffman’ın Epstein mağdurları için adalet çağrısı yapmasının ardından Musk, O.J. Simpson göndermesiyle alaycı bir yanıt vererek, “Hazır başlamışken OJ’nin ‘gerçek katili’ bulmasına da yardım edebilirsin,” ifadelerini kullandı.

Hoffman ise buna karşılık olarak, Musk’ın 2012 yılında Epstein’e gönderdiği ve “Adanızda en çılgın parti hangi gün ya da gece olacak?” sorusunun yer aldığı bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Epstein’ın, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve teknoloji yatırımcısı Peter Thiel gibi önde gelen isimlerle arkadaşlık veya iş ilişkileri olduğu zaten uzun süredir biliniyordu. Bu iki isim de son yayımlanan milyonlarca sayfalık belgelerde yer alıyor; ancak yetkililer her ikisini de herhangi bir suistimalle ilişkilendirmiş değil. Epstein’ın ayrıca bilim insanları ve teknoloji girişimcilerinin katıldığı özel yemekler düzenlediği de biliniyor.

Yeni dosyalar, kamuoyunda daha önce Epstein’la ilişkilendirilmeyen bazı teknoloji sektörü isimleriyle yapılan yazışmaları da ortaya çıkarırken, bilinen ilişkiler hakkında da daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Bazı yazışmalar, ilişkilerin tek taraflı ilerlediğine işaret ediyor; Epstein temas kurmak için yoğun çaba gösterirken, kimi teknoloji figürleri de iş ya da kişisel meselelerde ondan destek istemekte oldukça istekli görünüyor.

ELON MUSK ADAYA GİTTİ Mİ?

Özellikle Musk örneğinde, belgeler kamuoyuna daha önce yansıtılandan daha yakın bir ilişkiye işaret ediyor. Musk, geçtiğimiz yıl Epstein’ın Karayipler’deki adasına davet edildiğini ancak bunu reddettiğini söylemişti. Buna karşın dosyalardaki e-postalar, Musk’ın 2012 ve 2013 yıllarında adayı ziyaret etmeyi düşündüğünü gösteriyor.