HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Özel jetlerle Epstein adasına "sapkınlık" yolculuğu! Elon Musk ve Linkedın kurucusu...

Dünyayı kasıp kavuran Epstein skandalı bu kez dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin CEO'larına girişim dünyasına sıçradı. Bazı üst düzey isimlerin özel jetlerle Epstein adasına gidip sapkınlıklara dahil olduğu ortaya çıktı. Elon Musk ve Linkedın kurucusu Reid Hoffman'ın adı skandalda geçiyor.

Özel jetlerle Epstein adasına "sapkınlık" yolculuğu! Elon Musk ve Linkedın kurucusu...

NBC News’in incelediği belge ve e-posta kayıtlarının bir bölümüne göre, Jeffrey Epstein’ın aralarında halen görevde olan bazı CEO’ların da bulunduğu en az 20 tanınmış teknoloji yöneticisi, yatırımcı ve araştırmacıyla temas kurduğu görülüyor. Yazışmalarda girişim sermayesi fırsatlarından Bitcoin’in geleceğine, sosyal etkinliklerden helikopter kiralamaya ve hatta bir örnekte şirketten ayrılma paketine kadar uzanan oldukça geniş bir konu yelpazesi yer alıyor.

Özel jetlerle Epstein adasına "sapkınlık" yolculuğu! Elon Musk ve Linkedın kurucusu... 1

İKİ İSİM DE KABUL ETMİŞTİ

Belgelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından Tesla CEO’su Elon Musk ile LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman, Epstein bağlantıları üzerinden günlerdir sosyal medyada karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. İki isim de geçmişte Epstein’la temas halinde olduklarını kabul etmişti.

MYNET DETAY

Salı gecesi tartışma çevrimiçi ortamda devam etti. Hoffman’ın Epstein mağdurları için adalet çağrısı yapmasının ardından Musk, O.J. Simpson göndermesiyle alaycı bir yanıt vererek, “Hazır başlamışken OJ’nin ‘gerçek katili’ bulmasına da yardım edebilirsin,” ifadelerini kullandı.

Hoffman ise buna karşılık olarak, Musk’ın 2012 yılında Epstein’e gönderdiği ve “Adanızda en çılgın parti hangi gün ya da gece olacak?” sorusunun yer aldığı bir e-postanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Özel jetlerle Epstein adasına "sapkınlık" yolculuğu! Elon Musk ve Linkedın kurucusu... 2

Epstein’ın, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ve teknoloji yatırımcısı Peter Thiel gibi önde gelen isimlerle arkadaşlık veya iş ilişkileri olduğu zaten uzun süredir biliniyordu. Bu iki isim de son yayımlanan milyonlarca sayfalık belgelerde yer alıyor; ancak yetkililer her ikisini de herhangi bir suistimalle ilişkilendirmiş değil. Epstein’ın ayrıca bilim insanları ve teknoloji girişimcilerinin katıldığı özel yemekler düzenlediği de biliniyor.

Yeni dosyalar, kamuoyunda daha önce Epstein’la ilişkilendirilmeyen bazı teknoloji sektörü isimleriyle yapılan yazışmaları da ortaya çıkarırken, bilinen ilişkiler hakkında da daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Bazı yazışmalar, ilişkilerin tek taraflı ilerlediğine işaret ediyor; Epstein temas kurmak için yoğun çaba gösterirken, kimi teknoloji figürleri de iş ya da kişisel meselelerde ondan destek istemekte oldukça istekli görünüyor.

ELON MUSK ADAYA GİTTİ Mİ?

Özellikle Musk örneğinde, belgeler kamuoyuna daha önce yansıtılandan daha yakın bir ilişkiye işaret ediyor. Musk, geçtiğimiz yıl Epstein’ın Karayipler’deki adasına davet edildiğini ancak bunu reddettiğini söylemişti. Buna karşın dosyalardaki e-postalar, Musk’ın 2012 ve 2013 yıllarında adayı ziyaret etmeyi düşündüğünü gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

Gümüşte zirveden sert dönüş: Yüzde 35 değer kaybetti 'sürpriz değil'

Gümüşte zirveden sert dönüş: Yüzde 35 değer kaybetti 'sürpriz değil'

 Epstein'in ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 16 dakika sonra çekilmiş: Dikkat çeken 'künye' detayı

Epstein'in ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 16 dakika sonra çekilmiş: Dikkat çeken 'künye' detayı

 Epstein'in sevgilisi son anına kadar yanındaydı! Miras detayı

Epstein'in sevgilisi son anına kadar yanındaydı! Miras detayı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein skandalına Atatürk'ün kullandığı Savarona yatını alet ettilerEpstein skandalına Atatürk'ün kullandığı Savarona yatını alet ettiler
Bakımevinde dehşet! Üzerine kolonya döküp ateşe verdi: Yandığı 5 dakika sonra fark edildiBakımevinde dehşet! Üzerine kolonya döküp ateşe verdi: Yandığı 5 dakika sonra fark edildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk LinkedIn epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.