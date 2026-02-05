HABER

Hatay'da kan donduran olay! Doktor babaya oğlundan baltalı saldırı: Defalarca kez vurdu

Hatay'ın Defne ilçesinde eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir, yaşadığı tartışma sonucu oğlu tarafından baltayla feci şekilde katledildi. Ayrıca doktor olan Özenir ile oğlu arasında para nedeniyle anlaşmazlık çıktığı ve çıkan kavgada oğlun babasına defalarca kez baltayla vurduğu öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Hatay'ın Defne ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Eski belediye başkanı Dr. Cafer Özenir, oğluyla yaşadığı tartışma sonucunda çıkan kavgada feci şekilde can verdi.

Hatay da kan donduran olay! Doktor babaya oğlundan baltalı saldırı: Defalarca kez vurdu 1

BALTAYLA DEFALARCA KEZ VURDU

Asi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dr. Cafer Özenir ile oğlu S. Özenir arasında para nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Olay, babanın oğlunun evine bir gün önce yaptığı ziyaret sırasında başladı. İddiaya göre aralarındaki tartışma şiddetlendi ve S. Özenir, eline geçirdiği baltayla babasına defalarca vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ağır şekilde yaralanan Dr. Cafer Özenir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmayan S. Özenir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S. Özenir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

cinayet Hatay
