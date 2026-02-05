Epstein skandalına Atatürk'ün kullandığı Savarona yatını alet ettiler! Savcı Doğan tek tek anlattı: "15-16 yaşındaki kızların Antalya'ya getirildiğini tespit ettik"

Dünyanın konuştuğu Epstein skandalının Türkiye ayağının Antalya’ya uzandığı iddiaları gündemde. 2010'da Rusya ve Ukrayna'da getirilen, reşit olmayan kızların Savarona yatıyla taşındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma da tekrar gündeme geldi.

İDDİALAR VAHİM: ABD'YE KAÇIRILAN KIZLAR, KAYITSIZ OTEL GİRİŞLERİ...

Korkunç iddialar arasında fuhuş, insan kaçakçılığı, Türkiye’den 14-15 yaşındaki kızların ABD’ye kaçırılması, Türkiye’ye aynı yaşlarda yabancı uyruklu kızların otele getirilmesi, bunların otel kayıtlarına geçirilmemesi gibi iddialar bulunuyor. Savarona yatında olanlarla ilgili soruşturmayı yürüten dönemin Savcısı Yusuf Hakkı Doğan, Sözcü'ye konuştu. Gazeteci Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Doğan şunları anlattı:

SAVCI DOĞAN: "UKRAYNA’DAN, RUSYA’DAN BİRTAKIM ESKORT ŞİRKETLERİNDEN, 15-16 YAŞLARINDA KIZLARIN ANTALYA’YA GETİRİLDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

“Bize başlangıçta uyuşturucu ve diğer birtakım şeylerle ilgili bir ihbar geldi. Biz esas itibariyle bilgi aşamasından, dinleme aşamasına her şeyin farkına vardık. Orada insan ticareti, fuhuş işiyle uğraşıldığını fark ettik. Ondan sonra da bu işlerde Savarona yatının da kullanıldığını öğrendik. Tabii daha da hassaslaştık, bir milli değerin bu şekilde amaç dışı kullanılması söz konusu olamaz diye. Doğrusu hassasiyet daha çok oradan başladı. Ondan sonra takip edildi. İzleme sırasında Ukrayna’dan, Rusya’dan birtakım eskort şirketlerinden, kızların Antalya’ya getirildiğini tespit ettik. Onun içinde 15-16 yaşlarında çocuklar vardı. Onları tespit etik. Antalya Havalimanı’na getiriyorlar. Havalimanından da ünlü bir otele (Rixos) götürüyorlardı. Soruşturma gizli olduğu için gelenlerin kimliğinin belirlenmesi açısından yolda jandarma uygulamaları yaptırdık. Kimliklerin 15, 16, 17 yaşındaki kızlara ait olduğunu belirledik. O tespit edilenlerin kimlikleri verilendi. Gittikleri oteli tespit etmiştik.

"HİÇBİRİNİN OTELE KAYDEDİLMEDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Kimlik Bildirme Kanunu’na göre, otelde kalacak olanların kimliklerini bildirme zorunluluğu vardı. O kanuna göre herkes kayıt olması lazım. Biz de bu tür organizasyonlara baktığımız için deneyimliydik. Kuşkumuz nedeniyle içeride bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik. İçeride teknik izleme yaptık. O çocukların, daha sonra otel kayıtlarını istedik. O kişilerin hiçbirinin kaydedilmediğini öğrendik. Daha sonra Savarona’nın İzmir Çeşme’den geldiğini ve orada tekrar kızların bindirildiğini tespit ettik. Sonunda operasyon yapmaya karar verdik.

"SAHİL GÜVENLİĞİNE EL KOYDURAMADIK"

Doğrusunu söylersem, o kıyı boyundan 4-5 yerde bu işi yapamadık, o tür faaliyetleri durduramadık. Bir şekilde sahil güvenliğine el koyduramadık. Ama Bodrum bölgesinde Savcı Tufan Bey vardı. Bingöl’ün Solhan İlçesi Savcılığı döneminde terörden kolunu kaybetmişti. Durumu kendisine bildirdiğimizde gerçekten gerekeni yaptı.

"İSRAİLLİLER BİLGİ İSTESDİ, VEREMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

O operasyonda zaten hepsi çıplak vaziyette yakalandılar. Ortalıkta prezervatifler vb vardı. Kızların hepsi yakalandı. Türk vatandaşlığına geçirilen ve Tevfik Arif adını alan ünlü kişi de yakalandı. Orada bir Alexander Boskoviç isimli bir kişi daha vardı, Avrupa ve Avrasya Yahudi Birliği Başkanı. İsrailliler onlarla ilgili bilgi istedi. Biz, veremeyeceğimizi söyledik. Gizlilik içerisinde soruşturmalar yürütüldü. Ve daha sonra tutuklamaya sevk edildi ve tutuklandı.

"ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞINDA KULLANDIĞI YATIN BUGÜN AMAÇ DIŞI KULLANILDIĞINI BELGELERLE ORTAYA KOYDUK"

Benim asıl amaçlarımdan bir tanesi Savarona’nın durumuydu. Mutlak surette, bu amaç dışı kullanımın önlenmesi için ne yapılabileceğinin üzerinde duruyorduk. O zaman Milli Emlak’la, Kültür Bakanlığı’yla, Maliye Bakanlığı’yla birtakım temaslar kurduk. Atatürk’ün sağlığında kullandığı yatın bugün amaç dışı kullanıldığını belgelerle ortaya koyduk. Dolayısıyla bu sözleşmenin feshedilmesini, bu yatın müze yapılıp halka açılmasını, yabancı devlet adamlarının bu yatı gezmelerinin sağlanması gibi önerilerde bulunduk. Önerimiz dikkate alındı. O soruşturma sonucunda bizim başardığımız en önemli konulardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilirim.