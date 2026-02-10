HABER

İzmir’de iki kardeşin öldüğü kazada kaçan şüpheli tutuklandı

İzmir’in Menderes ilçesinde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan ve hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklandı.

İzmir’de iki kardeşin öldüğü kazada kaçan şüpheli tutuklandı

Kaza, 6 Şubat akşamı Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etti. Kazanın ertesi günü D.Y.’nin güvenlik güçlerine teslim olması üzerine jandarma ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde Nergiz Türkkal’ın cansız bedeni araç içerisinde bulunurken, Balımnaz Türkkal’ın cenazesine vatandaşlar tarafından dere kenarında ulaşıldı.

Uyuşturucu operasyonundan aranıyormuş
Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.’nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü beyan ettiği öğrenildi. T.D.’nin yapılan incelemesinde, İzmir’de gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu sebeple kaza yerinden kaçtığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. serbest bırakılırken, hakkında yakalama kararı da bulunan T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

