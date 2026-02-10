Uşak’ta panelvan aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Olay, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Bozkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (58) idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince panelvanda yolcu konumunda bulunan A.S. (69), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır