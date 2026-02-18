Kars’ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde ve asayiş ve güvenlik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 şarjör ve 65 fişek, 4 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 1 şarjör ve 1 kurusıkı fişeği, 2 tüfek ve 101 kartuş ele geçirilirken olayla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

