HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kars’ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars’ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars’ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce kent genelinde ve asayiş ve güvenlik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 şarjör ve 65 fişek, 4 kurusıkı tabanca bu tabancaya ait 1 şarjör ve 1 kurusıkı fişeği, 2 tüfek ve 101 kartuş ele geçirilirken olayla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü’nce suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD'den rest! 'Başkan ordu kullanmaya hazır'Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD'den rest! 'Başkan ordu kullanmaya hazır'
Instagram'ın patronundan tartışma yaratan savunma!Instagram'ın patronundan tartışma yaratan savunma!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.