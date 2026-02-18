HABER

DEVA, Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah ittifak mı kuruyor? Erbakan'dan açıklama: "Tek listeden..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan canlı yayında, son dönemde siyasi kulislerde sıkça konuşulan 'DEVA, Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah İttifakı' konusu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erbakan bu partilerin tek bir listeden adaylarını gösterebileceğine yönelik ifadede bulunduğu açıklamasında, "İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız" dedi.

Yeniden Refah lideri Erbakan Now TV'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erbakan son dönemde siyaset kulislerini kasıp kavuran ittifak iddialarıyla ilgili gündeme yön verecek bir açıklamada bulundu.

"TEK LİSTEDEN ADAYLAR GÖSTERİLEBİLİR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde:

"DEVA, Saadet, Gelecek, Yeniden Refah birlik olabilirler. Tek bir listeden adaylarını gösterebilirler.

'İYİ PARTİ'YE SICAK BAKIYORUZ'

Bununla beraber daha da güçlü bir sinerji için İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. Ciddi bir oy oranları var. Son dönemde toparladılar. Tabii ki resmiyete dönmesi seçime yakın dönemde parti başkanlarının rızası ve görüşmeleriyle şekillenecektir. Yeniden Refah Partisi'nin aynı çatı altında kendi listesi ve amblemiyle seçime giren İYİ Parti'yle bir ittifak halinde olabilmesi mümkün olabilir."

