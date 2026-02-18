HABER

Hava sıcaklıkları çakılacak! İklim Bilimci'den kar yağışı uyarısı: 23-25 Şubat'a dikkat!

İklim Bilimci Okan Bozyurt, 18 Şubat’tan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıkların sert şekilde düşeceğini açıkladı. Özellikle 23-25 Şubat arasında kar yağışı ve don olaylarının etkisini artırması beklenirken mart ayında daha kuvvetli bir hava sistemiyle birlikte yağışların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Türkiye, şubat ayının ikinci yarısından itibaren sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İklim Bilimci Okan Bozyurt’un değerlendirmelerine göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkanlar üzerinden gelecek sistemle birlikte 12 ila 15 derece birden düşecek.

İlk etapta yağmur şeklinde görülecek yağışların, kısa sürede iç ve yüksek kesimlerde kara dönüşmesi beklenirken, Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi illerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, şubat sonu ve mart başında etkili olacak yeni soğuk hava dalgalarıyla birlikte don ve ayaz riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Şubatın ikinci yarısından itibaren hava şartlarının değişeceğini söyleyen Bozyurt, "18-19 Şubat sistemindeki soğuk sistem giderek netleşmeye başladı. Şu anda yine Türkiye ortak deniz üzerindeki ılık ve yağışlı sistemin etkisi altında ve özellikle Türkiye'nin batı bölgeleri son yılların en yağışlı dönemlerini geçiriyor." dedi.

Yrd. Doç. Dr. İklim Bilimci Okan Bozyurt paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'SU SORUNU TARİHE KARIŞMAK ÜZERE'

Yağışlar mevsim normalin bir hayli üzerinde gerçekleşiyor. Su sorunu da artık tarihe karışmak üzere. İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç büyük ilimizde barajlarda doluluk oranları belirgin bir şekilde artmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de bu yağışlar devam edecek.

Hava sıcaklıkları çakılacak! İklim Bilimci den kar yağışı uyarısı: 23-25 Şubat a dikkat! 1

'HAVA SICAKLIKLARI ÇAKILACAK'

Şubatın ortasından sonra sert kış koşulları kapımızı çalabilir demiştim. 18 Şubat'ta yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normalde bir hayli üzerinde ve 12-15 derecelik bir düşüş görülecek. Yani adeta hava sıcaklıkları çakılacak. Böylece gündüz sıcaklıkları 18-19-20 derecelerden 6-7-8 derecelere kadar düşecek. Daha sonradan da özellikle bu düşüş bir iki gün içinde devam edeceği için yağışlar iç kesimlerde giderek kara dönüşecek. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde kar yağışlarını bekliyoruz. 18-19 Şubat günleri özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının daha etkili olacağını bekliyoruz.

Hava sıcaklıkları çakılacak! İklim Bilimci den kar yağışı uyarısı: 23-25 Şubat a dikkat! 2

23-25 ŞUBAT ARASINA DİKKAT!

Bu soğuk sistem ülkemizde çok fazla durmayacak. Biraz hızlı bir şekilde, 20 Şubat gibi doğuya hareket edecek. Hemen ardından asıl soğuk sistemin 23 ve 25 Şubat arasında ülkemizi ziyaret edeceğini bekliyorum. Marmara bölgesi başta olmak üzere Marmara, Karadeniz, Kuzey ve İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarındaki düşüşlere bağlı olarak önceleri yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer kar yağışlarının etkili olacağını düşünüyorum.

KAR KALINLIĞI 20 CM'İ BULABİLİR

Afyonkarahisar, Kütahya, özellikle Ankara, Eskişehir gibi yerlerde kar kalınlığı 20 cm civarını bulabilir.

Bu soğuk sistem 3-4 gün kadar ülkemizde etkili olacak ve dolayısıyla bu ülkemizde etkili olduktan sonra özellikle gece ayazları ve kuvvetli don olaylarını da beraberinde getirecek. Bu ülkemizde biraz daha uzun süreli kalacak.

Hava sıcaklıkları çakılacak! İklim Bilimci den kar yağışı uyarısı: 23-25 Şubat a dikkat! 3

MART AYI SERT GEÇECEK

Daha sonra martın başında yine arkadan daha kuvvetli polar sistemlerinin ülkemizi ziyaret edeceğini düşünüyorum. Mart ayının özellikle ilk yarısı hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde yer yer mevsim normallerinin altında, yağışların da mevsim normallerinin biraz üzerinde gerçekleşmesini bekliyorum. Yurdun, kuzey iç ve doğu bölgelerinde genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde gerçekleşecek. Yani Mart ayı geçtiğimiz yıllara göre oldukça soğuk ve yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları çakılacak! İklim Bilimci den kar yağışı uyarısı: 23-25 Şubat a dikkat! 4

NİSAN AYI GEÇEN SENEKİ KADAR SOĞUK OLMAYACAK

Geçtiğimiz yıl Mart ayı oldukça sıcak geçmişti ve dolayısıyla ağaçlar erken uyanmıştı. Fakat arkasından Nisan ayından gelen soğuk kütleler birdenbire kuvvetli don olaylarına neden oldu ve böylece Türkiye'de çok ciddi anlamda tarihte görülmemiş zirai don olaylarıyla karşı karşıya bıraktı. Bu sene eğer şubatın sonundan itibaren Mart ayında bu gerçekleşirse Zirai don olaylarının önüne geçilecek gibi duruyor. Çünkü Mart ayındaki gerçekleşecek bu atımlar daha sonra yerini artık yavaş yavaş ılık havalara bırakacak ve bu sene ben Nisan ayını geçen seneki kadar soğuk ve yağışlı olarak beklemiyorum. Dolayısıyla meyve üreticileri için özellikle meyvecilik tarımı yapanlar için, dikili tarım yapanlar için güzel bir haber.

