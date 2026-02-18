HABER

Çukura düşen beton mikseri devrilmeye ramak kala durdu

Hatay’da yol üzerinde oluşan çukura düşerek yan yatan beton mikseri, devrilmeye ramak kala durmayı başardı.

Dörtyol ilçesinde seyir halinde olan bir beton mikseri, yaşanan çökmeyle yan yattı. Devrilmeye ramak kala mikseri durduran sürücü çevrede güvenlik kontrol aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç bir süre trafikte aksamalara neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, mikser çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücüler, söz konusu güzergahta uzun süredir yolun bozuk olduğunu belirterek Dörtyol Belediyesi’nden kalıcı çözüm talep ettiler.
Hatay
