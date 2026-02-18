HABER

Galaxy S26 Ultra Geekbech'te ortaya çıktı: iPhone 17 Pro'ya rakip olacak!

Samsung Galaxy S26 Ultra Geekbench’te görüntülendi ve telefonun performans sonuçları ortaya çıktı. İşte Snapdragon 8 Gen 5 işlemcili cihazın aldığı puanlar...

Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için çalışmalarını hızlandırdı. Webtekno'da yer alan habere göre; teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung Galaxy S26 Ultra Geekbench’te görüntülendi ve telefonun performans sonuçları ortaya çıktı. Ortaya çıkan veriler, cihazın saf güç konusunda iPhone 17 Pro ailesine ciddi bir rakip olacağını gösteriyor.

GALAXY S26 ULTRA NASIL PERFORMANS VERECEK?

İlk olarak Galaxy S26 Ultra modelinin dünya genelinde Galaxy için özel olarak tasarlanmış Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini içereceğini belirtelim. Bu çip, Samsung'un amiral gemisi telefonları için özel üretilmiş bir işlemci olarak gelecek. Diğer Android amiral gemisi telefonlarına güç veren standart sürüme kıyasla daha hızlı bir ana çekirdek sunacak.

Galaxy S26 Ultra Geekbech te ortaya çıktı: iPhone 17 Pro ya rakip olacak! 1

Geekbench test sonuçlarına göre Galaxy S26 Ultra, tek çekirdekte 3.629 ile 3.761 puan arasında skor elde etmeyi başardı. Çoklu çekirdekte ise 11.133 ile 11.454 arasında bir puan elde etti. Gelen bilgilere göre Samsung, yazılım optimizasyonu konusunda önemli ilerlemeler kaydetti ve böyle yüksek sonuçlar alabildi.

Telefonda kullanılacak Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, çift kümeli sekiz çekirdekli bir CPU sunuyor. 4,74 GHz hızında çalışan iki ana çekirdeğe ve 3,63 GHz hızında çalışan altı performans çekirdeğine sahip. Grafik performansı için Adreno 840 GPU'yla geliyor.

