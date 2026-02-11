Artık geliyor! Samsung Galaxy S26'nın tanıtım tarihi belli oldu: Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor

Samsung Galaxy S26 serisi için pek çok sızıntı yapıldı, bir o kadar da iddia ortaya atıldı. Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşması beklenen yeni akıllı telefon serisi için teknik özelliklerinden tasarımına, fiyatından kamerasına kadar birçok henüz resmileşmemiş detay paylaşıldı. Ancak görünüşe göre artık Galaxy S26 serisiyle resmi olarak tanışmanın da vakti geldi.

SAMSUNG TARİH VERDİ: GALAXY S26 GELİYOR

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, 25 Şubat 2026'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Etkinlik ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco şehrinde düzenlenecek ve Samsung'un resmi web sitesi ile YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

25 Şubat'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde hiç şüphesiz Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşması beklenen Galaxy S26 serisinin tanıtılması bekleniyor.

Öte yandan GSMArena'da yer alan habere göre Samsung, cihazlar için ön rezervasyonlar almaya da başladı. Kullanıcılar, şirketin resmi web sitesi üzerinden ödeme yaparak yeni cihazlara erken erişim hakkı kazanabiliyor.

SAMSUNG GALAXY S26 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

İddiaya göre, Samsung Galaxy S26 ve S26+, çoğu bölgede Exynos 2600 yonga setinden güç alacak ve selefleriyle aynı ekran boyutlarını sunacak. Telefonlar 12GB RAM ile gelecek; Galaxy S26 4.300mAh bataryaya sahip olacak. S26+, S25+ gibi 4.900mAh bataryaya sahip olmaya devam edecek. Her iki telefonun arka kameralarının da değişmeden kalacağı söyleniyor.

Serinin en güçlüsü Galaxy S26 Ultra ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy işlemcisini kullanacak. 5.000mAh batarya barındıracak cihaz, 60W hızlı kablolu ve 25W kablosuz şarj desteği sunacak. Kamera çözünürlüklerinin aynı kalması beklenirken, lenslerin daha geniş diyafram açıklıklarına sahip olacağı belirtiliyor.

Son olarak, hem Galaxy S26'nın hem Galaxy S26 Plus'ın hem de Galaxy S26 Ultra'nın resmi tanıtım sonrası Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Editörün yorumu: Daha önce de söylediğimiz gibi Samsung Galaxy S26 serisi için birçok sızıntı yapıldı ve bu sızıntılarda telefonların teknik özelliklerine dair birçok şey söylendi. Ancak hem bu özellikler henüz resmileşmediği için hem de hala merak edilen bazı detaylar mevcut olduğu için yeni telefonların resmi olarak hangi özellikleri sunacağını hep birlikte göreceğiz ve görünüşe göre bunun için sadece 25 Şubat'ı beklemek gerekecek.