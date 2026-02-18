HABER

Yapay zekaya yazdırdığı mektup pahalıya mal oldu! 27 ay hapis cezası aldı

Yeni Zelanda'da bir sanık, yapay zekayla yazdığı özür mektubu nedeniyle ev hapsi yerine 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, yapay zeka gerçeğini, ilginç bir yöntem izleyerek ortaya çıkardı.

Yapay zekaya yazdırdığı mektup pahalıya mal oldu! 27 ay hapis cezası aldı
Enes Çırtlık

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte hukuk sisteminde de ilginç vakalar yaşanmaya başladı. Gizmodo'da yer alan habere göre; Yeni Zelanda'da yaşanan bir olay, yapay zeka kullanımının nasıl ters tepebileceğini gözler önüne serdi. Kiraladığı evi kundaklayan ve polise saldıran bir kadın, pişmanlığını dile getirmek için yapay zekadan yardım alınca düşünülenden çok daha ağır bir cezayla karşılaştı.

YAPAY ZEKAYA ÖZÜR MEKTUBU YAZDIRMIŞ

Kiraladığı evi kundaklayan ve polisi ısırıp üstüne AIDS olduğunu söyleyen 37 yaşındaki Michae Ngaire Win isimli kadın, yaktığı evin sahibine ve saldırdığı ilk müdahale ekiplerine bir özür mektubu sundu. Ancak geçen hafta davaya bakan yargıç Tom Gilbert, 37 yaşındaki sanığın özür mektubunda, gelecekte pek çok meslek grubunu ilgilendirecek bir detay fark etti: Görünüşe göre kadın, özür mektubunu yazmak için üretken yapay zeka araçlarını kullanmıştı.

Yapay zekaya yazdırdığı mektup pahalıya mal oldu! 27 ay hapis cezası aldı 1

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre; Yargıç Gilbert, Win'in yaktığı evin sahibine ve saldırdığı ilk müdahale ekiplerine yazdığı özür mektuplarından etkilenmedi.

HAKİM KENDİ TEST ETTİ, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yargıç Gilbert şüphelerini doğrulamak için ilginç bir yöntem izledi. New York Times tarafından aktarılan tutanaklara göre, Yargıç şunları söyledi:

"Meraktan iki farklı yapay zeka aracına 'Bir yargıca hitaben, işlediğim suçtan dolayı pişmanlığımı ifade eden bir mektup taslağı hazırla' komutunu girdim. Kenarlarında ufak rötuşlar yapılmış olsa da, mahkemeye sunulanların iki yapay zeka tarafından üretilmiş mektup olduğu hemen anlaşıldı."

Yargıç, yapay zeka kullanımının özünde kötü bir şey olmadığı fikrine açık görünse de şu noktaya dikkat çekti:

"Bir bireyin pişmanlığının samimiyetini değerlendirirken, sadece bilgisayar tarafından üretilmiş bir mektup sunmak, benim açımdan pek bir anlam ifade etmiyor."

EV HAPSİ YERİNE 27 AY HAPİS

Olayın en çarpıcı sonucu ise verilen cezada ortaya çıktı. Ceza öncesi hazırlanan bir raporda, kadının kundaklama suçu için hapis yatmaması ve ev hapsine alınması önerilmişti. Ancak yargıç, yapay zeka destekli özrün de etkisiyle sanığın samimiyetine inanmayarak ona 27 ay hapis cezası verdi. Yani yapay zekaya yazdırdığı özür mektubu, kadına pahalıya mal oldu.

Yapay zekaya yazdırdığı mektup pahalıya mal oldu! 27 ay hapis cezası aldı 2

TEKNOLOJİ VE ETİK TARTIŞMASI

Bu olay, bir insanın yapay zeka sohbet robotu tarafından üretilen bir şeyi sahiplenip sahiplenemeyeceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bazıları, robota ne aradığınıza dair bolca detay vererek komut (prompt) giriyorsanız bunun mümkün olduğunu savunuyor.

Ancak pek çok kişi, sadece komut girerek üretilen bir şeyin sahiplenilemeyeceğini savunuyor. ABD Telif Hakkı Ofisi de, yapay zeka tarafından üretilen eserlerin Amerikan telif hakkı yasası kapsamında tescil edilememesi nedeniyle bu görüşü destekliyor.

