Google Chrome kullanıcıları dikkat! Bu güncellemeyi hemen yapın

Google Chrome tarayıcısında saldırganlar tarafından aktif olarak kullanılan krtik bir güvenlik açığı bulundu. Google, yüksek önem dereceli bu güvenlik açığını gidermek için güncelleme yayınladı. Bu kapsamda Chrome kullanıcılarının bu tehlikeden korunmak adına tarayıcılarını güncellemeleri öneriliyor.

Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısıyla gündemde. The Hacker News'te yer alan habere göre; teknoloji devi Google, siber saldırganlar tarafından aktif olarak kullanıldığı tespit edilen bir güvenlik açığını kapatmak için güncelleme yayınladı.

2026'NIN İLK "SIFIR GÜN" AÇIĞI, ÖNEM SEVİYESİ "YÜKSEK"

Keşfedilen bu güvenlik zafiyeti, CVE-2026-2441 koduyla takip ediliyor ve Google'ın 2026 yılında yamadığı "aktif olarak istismar edilen ilk sıfır gün açığı" olma özelliğini taşıyor. Güvenlik araştırmacısı Shaheen Fazim tarafından 11 Şubat 2026'da rapor edilen açığın önem seviyesi "Yüksek" (CVSS puanı: 8.8) olarak belirlendi.

Google Chrome kullanıcılarının bu tehlikeden korunmak için tarayıcılarını güncellemeleri öneriliyor. Bu kapsamda kullanıcıların Chrome tarayıcılarını Windows ve Apple macOS için 145.0.7632.75/76, Linux için ise 144.0.7559.75 sürümüne güncellemeleri gerekiyor.

Microsoft Edge, Brave ve Opera gibi Chromium tabanlı diğer tarayıcı kullanıcılarının da güncellemeleri yakından takip etmesi öneriliyor.

GOOGLE CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

  • Google Chrome'u açın.
  • "Ayarlar" bölümüne girin.
  • "Chrome hakkında" sayfasını açın.
  • Güncellemenin otomatik olarak yapılmasını bekleyin.
  • Chrome'u yeniden başlatın.
