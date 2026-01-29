HABER

Google, Chrome'a daha fazla Gemini özelliği getirdi

Google, internet tarayıcısı Google Chrome'a daha fazla yapay zeka Gemini özelliği getirdiğini duyurdu.

Enes Çırtlık

Gemini destekli özellikler arasında; görüntü oluşturma aracı Nano Banana, Google'ın "Kişisel Zeka" (Personal Intelligence) özelliği ve kullanıcıların tarayıcıya tek bir komutla web genelinde çeşitli görevleri yerine getirmesini emretmesini sağlayan ajan tabanlı bir yapay zeka aracı olan "Auto browse" (Otomatik Gezinti) yer alıyor.

GEMINI'Lİ YENİ CHROME TASARIMI

CNBC'de yer alan habere göre; Google ayrıca, kullanıcılar web'de gezinirken Gemini sohbet robotunu (chatbot) erişilebilir tutan ve tarayıcının sağ tarafında yer alan bir panel içeren yeni bir Chrome tasarımı da sunuyor.

Google bu ayın başlarında Gemini uygulamasında "Kişisel Zeka" özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik; Gmail ve Google Fotoğraflar gibi uygulamalardan gelen bilgileri birbirine bağlayarak kullanıcılara Gemini sohbet robotunda kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlıyor.

Google, Chrome a daha fazla Gemini özelliği getirdi 1

Chrome Başkan Yardımcısı Parisa Tabriz bir blog yazısında, "Chrome geçmiş konuşmalardan bağlamı hatırlayacak, böylece web'de aradığınız her şeye benzersiz şekilde uyarlanmış yanıtlar alacaksınız ve daha özel yanıtlar almak için Gemini'ye şimdiden belirli talimatlar ekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

AI PRO VE ULTRA ABONELERİNE "AUTO BROWSE" ÖZELLİĞİ

Google yaptığı açıklamada, ABD'deki AI Pro ve Ultra abonelerinin "Auto browse" özelliğine erişebileceğini belirtti. Bu ajan tabanlı özellikler, kullanıcıların Gemini sohbet robotundan market siparişi vermek veya birden fazla tarih seçeneği üzerinden otel ve uçuş araştırması yapmak gibi eylemleri gerçekleştirmesini istemesine olanak tanımak için tasarlandı.

Şirket blogunda, kullanıcıların Auto browse'dan "Şu platformdaki favori dairelerimi gözden geçir ve evcil hayvan dostu olmayanları kaldır" gibi isteklerde bulunabileceğini belirtti.

