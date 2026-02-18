Osmaniye’de devrilen ısıtıcı yangına neden oldu

Yangın, Bahçe ilçesi Yenimahalle Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan bir demirci atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler atölye içerisinde etkili oldu. İhbar üzerine olay yerine Bahçe Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır