Konya’da kayıp yaşlı adam 8 gündür aranıyor

Konya’nın Hadim ilçesinde 8 gündür kayıp alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışmaları kapsamlı şekilde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dedemli Mahallesi’nde 11 Şubat’tan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı için ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen aramalara jandarma, itfaiye, belediye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri destek eriyor. Havadan yapay zeka destekli dronla, karadan ormanlık alanlar, tarım arazileri ve kırsal bölgelerde detaylı tarama yapılıyor. Hassas burunlu köpekler de çalışmalara eşlik ediyor. Su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde ise dalgıç ekiplerce hem su altı hem de su üstü aramalar gerçekleştiriliyor. Bozkır Barajı havzası, göletler, dere yatakları ve çevresindeki alanlar titizlikle inceleniyor.
Yetkililer, şu ana kadar yaşlı adama ait herhangi bir ize rastlanmadığını ifade ederken, vatandaşların duyarlı olmalarını ve kayıp şahısla ilgili bilgi sahibi olanların en yakın güvenlik birimine başvurmalarını istedi.

