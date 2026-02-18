HABER

Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD'den rest! 'Başkan ordu kullanmaya hazır'

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan habere göre Rusya, Çin ve İran, Hürmüz Boğazı'nda ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek. ABD ile İran arasında devam eden nükleer müzakereler sırasında böyle bir hamle dünya kamuoyunda Washington'a gözdağı olarak yorumlanırken, bölgede tansiyon giderek artıyor. ABD ise İran'ın bu hamlesine Orta Doğu'ya 50'den fazla savaş uçağı göndererek karşılık verdi.

Doğukan Akbayır

ABD ile İran arasındaki ilişkiler nükleer silahlar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle oldukça gergin. Bu gergin ortam ABD'nin bölgeye büyük miktarlarda savaş yığınağı yapmasıyla tehdit boyutuna evrildi. Washington'ın bu hamlelerine her zaman karşılık vermeye çalışan Tahran cephesi ise Hürmüz Boğazı'nda yeni bir askeri tatbikat hazırlığında. Tahran'ın bu hamlesine karşı ABD ise bu sabah saatlerinde Orta Doğu'ya 50'den fazla savaş uçağı gönderdi. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Trump'ı kastederek sürdürülen müzakerelerle ilgili, "Çok güçlü bir ordumuz var. Başkan bunu kullanmaya istekli olduğunu gösterdi." dedi.

Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD den rest! Başkan ordu kullanmaya hazır 1

İRAN, ÇİN VE RUSYA'DAN 3'LÜ TATBİKAT

Mehr ajansında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı’nın yardımcısı Nikolay Patruşev, Moskova, Pekin ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nda düzenlenecek ortak deniz tatbikatı kapsamında bölgeye savaş gemileri sevk ettiğini açıkladı.

Patruşev, yerel bir medya kuruluşuna verdiği röportajda söz konusu tatbikatın Rusya, İran ve Çin arasında koordineli bir programın parçası olduğunu belirtti.

Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD den rest! Başkan ordu kullanmaya hazır 2

'DENİZ GÜVENLİĞİ KUŞAĞI 2026'

Rus yetkili, üç ülkenin “Deniz Güvenliği Kuşağı 2026” adlı ortak deniz tatbikatına Hürmüz Boğazı’nda katılacağını ifade etti.

İran’daki bazı yerel medya organları daha önce, İran, Rusya ve Çin’in, “Güvenlik Kuşağı” adı altında sekizinci ortak deniz tatbikatını şubat ayı sonlarında gerçekleştireceğini bildirmişti.

“Deniz Güvenliği Kuşağı” tatbikatları, 2019 yılından bu yana İran Donanması’nın inisiyatifiyle düzenleniyor.

Tatbikatların ilan edilen hedefleri arasında; küresel deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlıkla ortak mücadele, deniz terörizmine karşı önlemler ve arama-kurtarma operasyonlarının icrası yer alıyor.

Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD den rest! Başkan ordu kullanmaya hazır 3

ABD ORTA DOĞU'YA 50'DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde Orta Doğuya 50'den fazla savaş uçağı gönderdi. Bölgedeki askeri varlığını güçlendiren Washington yönetiminin bu hamlesi, bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD den rest! Başkan ordu kullanmaya hazır 4

"ÇOK GÜÇLÜ BİR ORDUMUZ VAR, BAŞKAN BUNU KULLANMAYA İSTEKLİ"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD kanalı Fox News'e Cenevre'de yapılan İran müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Savaş artık çok yakın: Rusya, Çin ve İran ortak tatbikatına ABD den rest! Başkan ordu kullanmaya hazır 5

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmeler konusunda "birçok seçeneği" olduğunu belirten Vance, "Çok güçlü bir ordumuz var. Başkan bunu kullanmaya istekli olduğunu gösterdi. Ayrıca olağanüstü bir diplomatik ekibi de var. Bunu da kullanmaya istekli olduğunu gösterdi" dedi.

