Eniştesinin evini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde eniştesinin evini kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Eniştesinin evini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Dilektaşı Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, E.T.K. (23), eniştesi S.Y.’nin birinci kattaki evine tüfekle ateş açtı. Kurşunlar evin camına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Olay sonrası kaçan T.E.’yi yakalamak için Melikgazi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda şüpheli E.T.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri
