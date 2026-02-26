Balıkesir'de 20 yıllık içme suyu garantiye alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Nergis Çayı, Üzümcü Çayı ve Ovaköy Kuyular bölgesinde yürütülen üç aşamalı proje kapsamında 15 sondaj kuyusunun 14’ünde su bulduklarını ve 25 kilometrelik yeni içme suyu iletim hattı sayesinde Balıkesir’in 20 yıllık içme suyunun garanti altına alındığını açıkladı.

Akın, göreve gelir gelmez bu projenin startını verdiklerini belirterek, "İki yıl boyunca verilen emeğin karşılığını aldık. Balıkesirli hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğünce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde daha önce doğada başıboş akan sular ıslah edilip içme suyu arıtma tesisine yönlendirilerek, alternatif su kaynakları oluşturuldu. Su kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde her yılın bir önceki yıla göre doğada daha az su kaynağı olacağı öngörüsüyle bir damla suyun bile çok kıymetli olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, su kaynaklarını korumak için önemli bir projeyi tamamlayarak hayata geçirdi.

Akın, Altıeylül ilçesi Ovaköy ve Pamukçu bölgelerinde alternatif su kaynakları oluşturma ve içme suyu iletim hattı yapım işi kapsamında 25 km içme suyu hattı çekildiğini ve uzun yıllardır atıl bırakılmış kuyular bölgesinde 14 adet sondaj kuyusu açılarak hazır hâle getirildiğini duyurdu. Nergis Çayı’nda açıklama yapan Akın, açılan kuyularda hedeflenen debilere ulaşıldığını ve tüm altyapı bağlantılarının tamamladığını belirtti. Pamukçu ve Küçükbostancı bölgesinde bulunan Nergis ve Üzümcü Çayları üzerinde toplam 7 adet keson kuyu imalatının gerçekleştiğinin bilgisini veren Akın, "Bu yatırımlar sayesinde İkizcetepeler Barajı artık şehir merkezi için tek alternatif içme suyu kaynağı olmaktan çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl birçok ilimizde yaşanan kuraklık sonucu su kesintileri yaşanmıştı. Yapılan bu çalışma ile Balıkesir’imizde içme suyu sorunu tarihe karışmıştır" dedi.

"BALIKESİR, İÇME SUYU SIKINTISI ÇEKMEYECEK"

Üç aşamalı planın birinci aşaması olan Nergis Çayı’nda inceleme yapan Akın, "Nergis Çayı bölgesi daha önce resmen terk edilmiş bir durumdaydı. Baştan sona komple rehabilite ettik. Ve şu an da burayı Balıkesir’imizin en önemli içme suyu noktası haline getirdik. Geldiğimiz günden itibaren alternatif su kaynaklarını araştırıp bulduk. Nergis Çayımızdan şu an da Balıkesir’imizin içme suyunun beşte birini rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Ve buradaki keson kuyularından çıkan suyu önce pompa istasyonuna, ardından merkez içme suyu tesisimize gönderiyoruz. Buradan çıkan suyu da içme suyu olarak hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz. Ortaya koyduğumuz bu çalışma neticesinde Balıkesirli hemşehrilerim asla ve asla önümüzdeki 20 yıl boyunca içme suyu sıkıntısı çekmeyecek" diye konuştu.

"SUYUMUZ KESİNTİSİZ AKACAK"

Akın, "Üzümcü Çayı’nı da ikinci aşama olarak emre amade hale getirdik. Üçüncü aşamamızda Ovaköy’deki kuyular bölgemizde. Bu bölgede de 15 sondaj kuyumuzun 14’ünde su bulduk. Balıkesir’imizin içme suyu sorunu kalmayacak. Suyumuz kesintisiz akacak. Bu kaynakları sağlıklı içme suyu olarak ulaştırmak bizim asli görevimizdir. Allah’a şükürler olsun sonucunu aldık. Üç ayrı bölgede yürüttüğümüz çalışmalarla Balıkesir’de içme suyu sorunu tarihe karıştı" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR, TASARRUFLU VE VERİMLİ SU YÖNETİMİ"

Başkan Akın, "Hakkını vere vere sürdürülebilir, tasarruflu, verimli bir belediyecilik ile suyu verimli kullanan bir anlayışı Balıkesir’imizde inşa ediyoruz. Atalarımızdan aldığımız emaneti çocuklarımıza miras bırakacağız. Doğayı, su kaynaklarımızı koruyan çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarla içme suyu israfının önüne geçiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana emek verdiğimiz bir projeydi. Çok mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz. İşi bitirdikten sonra ‘Balıkesir Ailem’e müjdeyi açıkladım. Hemşehrilerime hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır