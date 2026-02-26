Apple'da geri sayım başladı! CEO Tim Cook, yeni ürünler için o günü işaret etti

Teknoloji dünyasının gözü kulağı haftalardır Apple cephesinden gelecek yeni ürün sızıntılarındayken, beklenen bir gelişme şirketin en yetkili isminden geldi. 9to5Mac'te yer alan habere göre Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2 Mart itibarıyla yeni ürünlerini duyurmaya başlayacağını onayladı.

TIM COOK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Tim Cook, "#AppleLaunch" (Apple Lansmanı) etiketiyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Önümüzde büyük bir hafta var. Her şey Pazartesi sabahı başlıyor!" ifadelerini kullanarak şifreli bir tanıtım (teaser) videosu yayınladı.

İşte Tim Cook'un söz konusu paylaşımı:

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR O uygulamaları indirmek artık hiç kolay olmayacak!

İDDİALAR BİR NEVİ DOĞRULANDI

Daha önce Daring Fireball'dan John Gruber, arka arkaya günlere yayılan çoklu bir basın bülteni haftasının kapıda olabileceğini öne sürmüş ve Bloomberg'den Mark Gurman da kendi raporlarıyla bu fikri desteklemişti. Tim Cook'un son paylaşımıyla birlikte bu iddialar şirket tarafından neredeyse doğrulanmış oldu.

APPLE NE YAPACAK? NELER TANITACAK?

Çeşitli iddialara ve Tim Cook'un söz konusu paylaşımından yapılan ama kesin de olmayan çıkarımlara göre, Apple 2 Mart günü itibarıyla basın bülteni yayınlayarak yeni ürünlerini tanıtacak. 4 Mart günü ise şirket New York, Londra ve Şanghay'da "Apple Experience" etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte ise davetliler ve basın mensupları yeni cihazları deneyimleme imkanı bulacak.

Bildirilenlere göre ise Apple, bu süre zarfında uygun fiyatlı bir MacBook da dahil olmak üzere en az 5 yeni ürün duyuracak. Raporlanan diğer olası ürünler arasında ise şunlar yer alıyor:

iPhone 17e

M4 çipli bir iPad Air

Yeni bir giriş seviyesi iPad

Donanımı yükseltilmiş bir MacBook Air

Yeni MacBook Pro modelleri