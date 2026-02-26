HABER

Apple'da geri sayım başladı! CEO Tim Cook, yeni ürünler için o günü işaret etti

Apple'ın 2 Mart’tan 4 Mart’a kadarki süre zarfında iPhone 17e ve uygun fiyatlı MacBook gibi yeni ürünlerini tanıtacağı iddia edilmişti. Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yeni donanımlarını 2 Mart itibarıyla duyurmaya başlayacağını resmen doğruladı. Buna göre, teknoloji devi birden fazla güne yayılan bir tanıtım süreci gerçekleştirecek.

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasının gözü kulağı haftalardır Apple cephesinden gelecek yeni ürün sızıntılarındayken, beklenen bir gelişme şirketin en yetkili isminden geldi. 9to5Mac'te yer alan habere göre Apple CEO'su Tim Cook, şirketin 2 Mart itibarıyla yeni ürünlerini duyurmaya başlayacağını onayladı.

Apple da geri sayım başladı! CEO Tim Cook, yeni ürünler için o günü işaret etti 1

TIM COOK'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Tim Cook, "#AppleLaunch" (Apple Lansmanı) etiketiyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Önümüzde büyük bir hafta var. Her şey Pazartesi sabahı başlıyor!" ifadelerini kullanarak şifreli bir tanıtım (teaser) videosu yayınladı.

İşte Tim Cook'un söz konusu paylaşımı:

İDDİALAR BİR NEVİ DOĞRULANDI

Daha önce Daring Fireball'dan John Gruber, arka arkaya günlere yayılan çoklu bir basın bülteni haftasının kapıda olabileceğini öne sürmüş ve Bloomberg'den Mark Gurman da kendi raporlarıyla bu fikri desteklemişti. Tim Cook'un son paylaşımıyla birlikte bu iddialar şirket tarafından neredeyse doğrulanmış oldu.

Apple da geri sayım başladı! CEO Tim Cook, yeni ürünler için o günü işaret etti 2

APPLE NE YAPACAK? NELER TANITACAK?

Çeşitli iddialara ve Tim Cook'un söz konusu paylaşımından yapılan ama kesin de olmayan çıkarımlara göre, Apple 2 Mart günü itibarıyla basın bülteni yayınlayarak yeni ürünlerini tanıtacak. 4 Mart günü ise şirket New York, Londra ve Şanghay'da "Apple Experience" etkinliği gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte ise davetliler ve basın mensupları yeni cihazları deneyimleme imkanı bulacak.

Apple da geri sayım başladı! CEO Tim Cook, yeni ürünler için o günü işaret etti 3

Bildirilenlere göre ise Apple, bu süre zarfında uygun fiyatlı bir MacBook da dahil olmak üzere en az 5 yeni ürün duyuracak. Raporlanan diğer olası ürünler arasında ise şunlar yer alıyor:

  • iPhone 17e
  • M4 çipli bir iPad Air
  • Yeni bir giriş seviyesi iPad
  • Donanımı yükseltilmiş bir MacBook Air
  • Yeni MacBook Pro modelleri
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apple Tim Cook iPhone
