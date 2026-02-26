Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında sporcular ve gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında gençlere hitap etti. Siyasi hayatının ilk günlerinden itibaren gençlere inanarak ve gençleri yanında hissederek yol aldığını belirten Erdoğan, "Bu anlamlı günde bize yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İFTARDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Türkiye, pekçok ülkenin gıpta ile takip ettiği birçok atılıma imza atıyor. Enerji ve potansiyelinizi kullanabilmeniz için daime gençlerin destekçisiyiz. Ülkemizin her kazanımında gençlerimizin alın teri var.

"HER KARIŞINDA BİR YİĞİDİN YATTIĞI BU ÜLKE, HER BİRİNİZİN ÖZ VATANIDIR"

Bizden aldığınız bayrağı, siz gençler daha iyi yerlere taşıyacaksanız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke, her birinizin öz vatanıdır.

"SİYASETTE TEK SERMAYESİ KIFAYETSİZLİK OLANLARIN..."

Kimse size inancınızdan, görünüşünüzden, kıyafetinizden dolayı parmak sallayamaz. Siyasette tek sermayesi kıfayetsizlik olanların sizi engellemesine müsaade etmeyin. Devletimizin ve milletimizin kadim değerlerine sahip çıkmaya devam edin.

Size emanet edilen Türkiye'yi daha ilerilere taşımanızı temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum.

Biz her zaman gençlerimizin önünü açtık. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e ardından 18'e düşürdük"