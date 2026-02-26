HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında sporcular ve gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Sporcu ve Gençlerle İftar Programı kapsamında Ankara'da gençlere seslendi. Erdoğan, "Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yürüdüm, gençlerle dava arkadaşlığı yapmaya önem verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında sporcular ve gençlerle bir araya geldi
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında gençlere hitap etti. Siyasi hayatının ilk günlerinden itibaren gençlere inanarak ve gençleri yanında hissederek yol aldığını belirten Erdoğan, "Bu anlamlı günde bize yol ve mücadele arkadaşlığı yapan tüm gençlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İFTARDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Türkiye, pekçok ülkenin gıpta ile takip ettiği birçok atılıma imza atıyor. Enerji ve potansiyelinizi kullanabilmeniz için daime gençlerin destekçisiyiz. Ülkemizin her kazanımında gençlerimizin alın teri var.

"HER KARIŞINDA BİR YİĞİDİN YATTIĞI BU ÜLKE, HER BİRİNİZİN ÖZ VATANIDIR"

Bizden aldığınız bayrağı, siz gençler daha iyi yerlere taşıyacaksanız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Türkiye Cumhuriyeti sizin öz yurdunuzdur. Her karışında bir yiğidin yattığı bu ülke, her birinizin öz vatanıdır.

"SİYASETTE TEK SERMAYESİ KIFAYETSİZLİK OLANLARIN..."

Kimse size inancınızdan, görünüşünüzden, kıyafetinizden dolayı parmak sallayamaz. Siyasette tek sermayesi kıfayetsizlik olanların sizi engellemesine müsaade etmeyin. Devletimizin ve milletimizin kadim değerlerine sahip çıkmaya devam edin.

Size emanet edilen Türkiye'yi daha ilerilere taşımanızı temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak sizlere güveniyorum.

Biz her zaman gençlerimizin önünü açtık. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e ardından 18'e düşürdük"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parkta akran zorbalığı kamerada; 2 gözaltıParkta akran zorbalığı kamerada; 2 gözaltı
Bakanı Güler'den Adalet Bakanı Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretiBakanı Güler'den Adalet Bakanı Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan iftar
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

O toplantıyı işaret etti! ‘Dananın kuyruğu kopacak’

O toplantıyı işaret etti! ‘Dananın kuyruğu kopacak’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.