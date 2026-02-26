HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

Aksaray’da motor kısmından yanmaya başlayan otomobil bir anda alevlere teslim olurken, araç sürücüsü ve arkadaşı alevlere antifriz ve antifrizli cam suyu dökerek müdahale etti. Antifriz dökülen aracın kaputu daha da çok alevlenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

Olay, saat 19.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk bulvarı istikametine seyreden Ömer Ç. idaresindeki 68 AF 590 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kaputundan dumanlar çıkmaya başladı.

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı 1

YANAN ARACINI ANTİFİRİZ DÖKEREK SÖNDÜRMEK İSTEDİ

Sürücü dumanı fark edip hemen araçtan inerken kaputtaki dumanlar yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede araç alev alev yanmaya başlarken, sürücü eline geçirdiği antifriz ve antifrizli cam suyu dökerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı 2

YANICI İÇEREN ANTİFİRİZ ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Ancak yanıcı madde içeren antifriz ve antifrizli cam suyu dökülmesinin ardından araçtaki alevler artarken, sürücü ve arkadaşı gazetecilere müdahale ederek çekim yapmalarına tepki gösterdi.

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı 3

İTFAİYE EKİPLERİ ALEV TOPUNA DÖNEN ARACI SÖNDÜRDÜ

Sürücü ve arkadaşı olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı 4

İtfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen aracı müdahale ederek söndürdü. Yarım saat süren çalışmayla araçtaki yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı 5

Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı 6

26 Şubat 2026
26 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afganistan ile Pakistan arasında sıcak çatışmaAfganistan ile Pakistan arasında sıcak çatışma
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde depremKahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

O toplantıyı işaret etti! ‘Dananın kuyruğu kopacak’

O toplantıyı işaret etti! ‘Dananın kuyruğu kopacak’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.