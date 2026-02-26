Uygun fiyatlı olacak ama... Apple'ın iPhone çipli MacBook'u 8 eksik ile geliyor!

Teknoloji dünyası Apple'ın merakla beklenen "bütçe dostu" yeni cihazını beklerken, cihazın teknik detaylarına dair çok önemli sızıntılar çıktı. MacRumors'ta yer alan habere göre, uygun fiyatlı olacak bu MacBook modelinin, MacBook Air ve MacBook Pro'ya kıyasla bazı küçültülmüş teknik özelliklere ve tavizlere sahip olacağı iddia edildi.

BU 8 ÖZELLİK UYGUN FİYATLI MACBOOK'TA OLMAYACAK

Habere göre; bir sızıntı kaynağı, geçtiğimiz yıl sızdırılan bir macOS Tahoe beta çekirdek hata ayıklama kitine (Kernel Debug Kit) dayanarak, yeni cihazda 8 önemli kısıtlamanın bulunacağını iddia etti.

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan ve MacRumors'a gönderilen bir e-postada belirtilen o kısıtlamalar şu şekilde sıralanıyor:

Daha düşük maksimum ekran parlaklığı: İddiaya göre, uygun fiyatlı modelin maksimum ekran parlaklığı MacBook Air'in 500 nit değerinin altında kalabilir.

True Tone yok: Cihaz, ekranın renk ve yoğunluğunu ortam ışığına göre ayarlayan True Tone özelliğinden yoksun olacak.

1 TB veya 2 TB depolama yok: Yeni modelin 256 GB ve 512 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Eğitim kurumları için potansiyel bir 128 GB sürümünden bahsedilse de, güncel cihazların aksine 1 TB ve üzeri seçenekler bulunmayacak.

Daha yavaş SSD hızları: Yeni MacBook temel modelindeki flash depolama, Apple'ın tek bir NAND çipi kullanma ihtimali nedeniyle en yeni Air ve Pro modellerine kıyasla daha yavaş okuma ve yazma hızlarına sahip olacak.

Hızlı şarj yok: Yeni MacBook "hızlı şarj" desteği sunmayabilir.

Arkadan aydınlatmalı klavye yok: Klavyede aydınlatma tuşları bulunmayacak.

Yüksek empedanslı kulaklık desteği yok: 2021 ve sonrasında çıkan uyumlu Mac bilgisayarların aksine, daha düşük maliyetli bu MacBook yüksek empedanslı kulaklıkları doğrudan desteklemeyecek.

N1 çipi yok: Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread için iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde yer alan Apple'ın özel N1 çipi, bu yeni dizüstü bilgisayarda yer almayacak. Sızıntıya göre bunun yerine kablosuz bağlantı için MediaTek çipi kullanılması muhtemel.

UYGUN FİYATLI MACBOOK'UN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Bu sızıntıların yanı sıra yeni cihazın M serisi bir çip yerine iPhone 16 Pro'da bulunan A18 Pro işlemcisinden güç alması ve 12.9 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olması bekleniyor. A18 Pro spesifikasyonlarına dayanarak cihazın 8 GB RAM'e ve daha hızlı Thunderbolt bağlantı noktaları yerine normal USB-C bağlantı noktalarına sahip olması muhtemel görülüyor. Ayrıca 2000'lerin başındaki iBook gibi cihazın sarı, yeşil, mavi ve/veya pembe gibi eğlenceli renk seçenekleriyle geleceği de söylentiler arasında.

Yeni dizüstü bilgisayarın resmi tanıtımının bir basın bülteni aracılığıyla yapılması, basın mensuplarının ise 4 Mart Çarşamba günü New York, Londra ve Şanghay'da gerçekleştirilecek "Apple Experience" etkinliğinde yeni cihazı deneyimlemesi bekleniyor. Fiyatlandırma için kesin bir bilgi olmasa da ABD başlangıç fiyatının 599 ila 799 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Son olarak belirtelim; Bu iddialara yine de şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Zira yukarıda bahsedilen bilgiler şimdilik sadece iddialardan oluşuyor. Bu nedenle her iddianın doğru çıkmayacağını unutmamak gerekiyor.