Apple düğmeye bastı! O uygulamaları indirmek artık hiç kolay olmayacak!

Apple, geliştiriciler için yeni yaş doğrulama araçlarını kullanıma sundu. Buna göre, bazı ülke ve bölgelerdeki kullanıcılar, yetişkin olduklarını doğrulamadıkları sürece App Store'da 18+ olarak derecelendirilmiş uygulamaları indiremeyecek.

Enes Çırtlık

Teknoloji devi Apple, dijital mağazası App Store'daki yaş kısıtlamalarına yönelik güvenlik önlemlerini bir üst seviyeye taşıyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre şirket; Brezilya, Avustralya, Singapur ve ABD'nin belirli bölgelerini de kapsayan çeşitli pazarlarda 18+ (18 yaş ve üzeri) uygulamalar için yeni App Store kısıtlamalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte, geliştiricilere yönelik yeni yaş doğrulama araçlarını kullanıma sundu.

ARAÇLAR GÜNCELLENDİ

Apple'ın Geliştirici blogunda paylaşılan bilgilere göre şirket, aralarında Brezilya, Avustralya, Singapur, Utah ve Louisiana'nın da bulunduğu bölgelerde yerel yasalara uyum sağlamak amacıyla geliştiricilere sunulan araçları güncelledi. Bu kapsamda "Declared Age Range API" (Beyan Edilen Yaş Aralığı API'si) güncellemeleri beta sürümünde test edilmek üzere erişime açıldı.

PEKİ NASIL ÇALIŞACAK?

Apple'ın açıklamasına göre, artık Avustralya, Brezilya ve Singapur'daki kullanıcılar, "makul yöntemlerle yetişkin oldukları doğrulanmadığı sürece" 18+ dereceli uygulamaları indiremeyecekler. Şirket, App Store'un bu kontrolü otomatik olarak gerçekleştireceğini belirtirken, güncellenen Beyan Edilen Yaş Aralığı API'sinin faydalı yaş sinyalleri sağlayacağını ve geliştiricilerin de "kullanıcılarının yetişkin olduğunu doğrulamaları"nın gerekebileceğini ifade ediyor.

Özellikle Brezilya bölgesinde, söz konusu API'yi kullanan geliştiriciler, kullanıcının (veya geçerli olduğu durumlarda bir ebeveyn veya vasi) yaşını paylaşmayı kabul etmesi durumunda kullanıcının yaş grubunu öğrenebilecekler. Yine yalnızca Brezilya'ya özel olmak üzere, yaş derecelendirme anketinde ganimet kutuları (loot boxes) içerdiğini beyan eden herhangi bir uygulama otomatik olarak 18+ şeklinde güncellenecek.

ABD'nin bazı eyaletlerindeki duruma gelince; yeni Apple Hesapları için bu şartı 6 Mayıs'ta zorunlu kılacak olan Utah ve 1 Temmuz'da uygulamaya geçecek olan Louisiana'da, yaş kategorileri Beyan Edilen Yaş Aralığı API'si aracılığıyla talep edildiğinde geliştiricilerle paylaşılacak.

Apple, her iki eyalet için de geliştiricilerin uyumluluk yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak adına çeşitli araçları genişlettiğini belirtiyor. Güncellenen API, yaşla ilgili düzenleyici gereksinimlerin ne zaman geçerli olduğunu ve önemli güncellemeler için ne zaman ebeveyn onayının gerektiğini belirleme konusunda geliştiricilere yardımcı olacak.

