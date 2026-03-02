HABER

Aydın’da av sezonu sona erdi

Aydın’da 2025-2026 Av Dönemi kapsamında, Merkez Av Komisyonu Kararı doğrultusunda 01 Mart 2026 tarihi itibarıyla sona erdi.

2025-2026 Av Dönemi kapsamında, Merkez Av Komisyonu Kararı doğrultusunda 01 Mart 2026 tarihi itibarıyla av sezonu ülke genelinde olduğu gibi Aydın il genelinde de kapandı. Yaban hayatında hayvanların üreme ve yavrulama dönemine girdiği belirtilirken bu dönemde avlanma faaliyetlerine son verilmesi, yaban hayatlarının rahatsız edilmemesi, üreme alanlarının korunması, doğada hassasiyetle hareket edilmesi gerektiği açıklandı. Ayrıca 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet edenlere yasal işlem uygulanacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

