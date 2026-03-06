O kaçtı, polis böyle kovaladı: 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza

Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, üzerinde (cezai karşılığı 16 bin TL olan) "abarth egzoz" bulunan bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü Y.C.B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin ekiplerinin yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacası sonrasında motosiklet sürücüsü yakalandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye güncellenen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 200 bin TL para cezası uygulandı. Kovalanan sürücüye diğer ihlalleri için de yine ayrı ayrı cezai işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerde Y.C.B.'nin aday sürücü olduğu tespit edildi. Kural ihlalleri yapan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kovalama anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır