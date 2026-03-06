HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

O kaçtı, polis böyle kovaladı: 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza

İçerik devam ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 'abarth egzoz' bulunan bir motosiklet sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp 16 bin TL'den kaçarken 200 bin TL ceza yedi. Kovalama anları KGYS'ye yansırken, aday sürücü olan şahsın belgesi daimi olarak iptal edildi.

Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, üzerinde (cezai karşılığı 16 bin TL olan) "abarth egzoz" bulunan bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına uymayan sürücü Y.C.B., motosikletiyle kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin ekiplerinin yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacası sonrasında motosiklet sürücüsü yakalandı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye güncellenen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 200 bin TL para cezası uygulandı. Kovalanan sürücüye diğer ihlalleri için de yine ayrı ayrı cezai işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerde Y.C.B.'nin aday sürücü olduğu tespit edildi. Kural ihlalleri yapan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilirken, kullandığı motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Kovalama anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da 8 katlı bina tahliye edildi! "Ses geldi, bina aşağı doğru hareket etti"Diyarbakır’da 8 katlı bina tahliye edildi! "Ses geldi, bina aşağı doğru hareket etti"
Kapıyı açmayınca ekipler seferber olduKapıyı açmayınca ekipler seferber oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.