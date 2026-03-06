HABER

Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da okul servis minibüsüyle motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Cem Evi yakınlarında meydana geldi. Cem Evi yönüne seyreden O.T.'nin (19) kullandığı motosiklet, bağlantı yolundan caddeye dönüş yapan okul servisini görünce bir anda manevra yaptı.

Motosiklet sürüklenerek servis minibüsüne çarparken, üzerinden düşerek savrulan motosiklet sürücüsü O.T. ve arkasında bulunan Z.A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü ve yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

