HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kapıyı açmayınca ekipler seferber oldu

Nevşehir’de iş dönüşü evine giremeyen bir kadın, evde yalnız yaşayan annesinin hayatından endişe edince polis, sağlık ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Kapıyı açmayan yaşlı kadının evde uyuduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes aldı.

Kapıyı açmayınca ekipler seferber oldu

Olay, Emek Mahallesi Gülvezir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işten döndükten sonra evine girmek isteyen kadın, kapıyı açan olmayınca evde yalnız yaşayan annesinin hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı defalarca çalan ekipler içeriden herhangi bir ses alamayınca durum Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla evin camından içeri girdi. Evde yapılan kontrolde yaşlı kadının uyuduğu ve kulaklarında kulaklık bulunduğu için dışarıdaki sesleri duymadığı öğrenildi.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Olay kısa süreli paniğe neden olurken, ekipler normale döndü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da 8 katlı bina tahliye edildi! "Ses geldi, bina aşağı doğru hareket etti"Diyarbakır’da 8 katlı bina tahliye edildi! "Ses geldi, bina aşağı doğru hareket etti"
O kaçtı, polis böyle kovaladı: 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL cezaO kaçtı, polis böyle kovaladı: 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir İtfaiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.