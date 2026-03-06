HABER

Aydın’ın içme suyunu karşılayacak Sarıçay’da kirlilik alarmı

Aydın’da Beşparmak Dağları’nın yüksek kesimlerinden doğarak Büyük Menderes Nehri’ni besleyen Sarıçay, çevreye duyarsız kişilerin doğaya bıraktığı atıklar nedeniyle kirlilik alarmı vermeye başladı. Sarıçay Barajı’na su taşıyarak Aydın’ın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılaması planlanan akarsuda oluşan kirlilik, doğa ve çevre tutkunlarının dikkatini çekti.

Doğukan Akbayır

Sarıçay’ın geçtiği Çalışlı bölgesinde yapımı devam eden barajı doldurarak Kuşadası, Söke, Davutlar ve Güzelçamlı’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan bu önemli su kaynağının duyarsız kişiler tarafından kirletildiği belirtildi.

Herkesi duyarlı olmaya çağıran Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Olağanüstü güzellikte bir coğrafyadan geçen bu akarsuyun, özellikle içme suyu sağlayacak bir barajı beslemesi nedeniyle çok temiz ve korunmuş olması gerekir. Ancak yaptığımız arazi incelemelerinde Sarıçay’ı tehdit eden ciddi sorunlar olduğunu gördük. Barajın üst kesimlerinde faaliyet gösteren bazı maden ocaklarının atıklarının Sarıçay’a karıştığı gözlemlenmektedir. Son yağışlarla birlikte ortaya çıkan bir başka tehlike ise plastik kirliliğidir. Yağmurları fırsat bilen bazı duyarsız kişiler, ‘su götürür’ düşüncesiyle özellikle plastik atıkları Sarıçay’a bırakmaktadır. Çay kıyılarına araçlarla dökülen veya doğaya gelişigüzel atılan atıklar, şiddetli yağışlarla birlikte akarsuya taşınarak Sarıçay’ın içinde birikmektedir. Çay içindeki ağaçların dallarında ve bitkilerin üzerinde takılı kalan plastikler, adeta doğanın içine kurulmuş korkutucu bir dekor görüntüsü oluşturmaktadır" diyerek Aydın’ın önemli bir su ihtiyacını karşılayacak olan Sarıçay’ın korunması gerektiğini kaydetti.

"FİLELER UNUTULDU, PLASTİKLER EN BÜYÜK ÇEVRE SORUNU HALİNE GELDİ"

Yaptıkları incelemelerde çevre kirliliğine neden olan en önemli atıklardan birinin plastik poşetler olduğunu belirten Sürücü, "Geçmişte alışveriş için fileler, bez torbalar ve çıkınlar kullanılırken bugün bunların yerini büyük ölçüde plastik poşetler aldı. Köylerden kentlere kadar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen plastikler, günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu sorun sadece Sarıçay’la da sınırlı değildir. Sarıçay bir örnektir. Tüm derelerimiz, çaylarımız, sulak alanlarımız ve deniz kıyılarımız ne yazık ki plastik atıklarıyla dolu" diyerek plastik kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

