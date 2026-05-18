Karabük'te otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi hastanelik oldu! Ambulans yetmeyince otobüslerle götürdüler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve şehit ailelerinin konakladığı otelde doğal gaz kaçağı yaşandı. Çok sayında kişi doğal gaz kaçağından etkilendi. Mide bulantısı ve baş ağrısı hisseden vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Ambulans yetmeyince bazı kişiler otobüslerle hastaneye götürüldü.

Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

AMBULANS YETMEYİNCE OTOBÜSLERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Şikayeti olan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla bazıları da otobüslerle hastaneye kaldırıldı.

OTEL BOŞALTILDI! DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Otel tamamen boşaltılarak güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin kazan dairesinde doğal gaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

