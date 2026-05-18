Meteoroloji'den sarı alarm! Kış henüz bitmedi: Sıcaklık düşüyor, sağanak etkili olacak

Türkiye'de kış henüz bitmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporlarını paylaştı. Yurdun bazı bölümlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. 10 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de yaz mevsimine az bir süre kalsa da bazı bölgeler durum tam tersi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için tahminlerini yayınladı. Buna göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer bu bölgelerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarı haritasında 10 il için sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kodlu uyarı verilen iller ise şu şekilde: Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Bayburt.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

