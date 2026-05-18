HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü

Gaziosmanpaşa'da göğsünden yaralanıp Seyrantepe'de tedaviye alınan 21 yaşındaki genç, kaldığı 10. kattaki odanın penceresinden düşerek can verdi. Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü

Gaziosmanpaşa'da göğsünden bıçaklanan Kudret Özcan (21), ambulansla Seyrantepe'de hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından genel cerrahi servisine alınan Özcan, akşam saatlerinde hastanenin 10’uncu katındaki pencereden aşağı düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Özcan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü 1

BIÇAKLANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'de bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa’da gözünden bıçaklanan Kudret Özcan, olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan’ın ilk müdahalesi hastanede yapıldı.

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü 2

10'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Müdahalenin ardından 10’uncu kattaki genel cerrahi servisinde tedavi altına alınan Özcan, akşam saatlerinde bulunduğu katın pencere kısmından aşağı düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan’ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü 3

8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kudret Özcan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Özcan’ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 8 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü 4

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü 5

Hastanede sır ölüm! Bıçaklanmıştı, pencereden düşerek öldü 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emek ve Kültür Sanat Ankara’da KonuşuluyorEmek ve Kültür Sanat Ankara’da Konuşuluyor
Yer: Denizli! Tiktok'ta canlı yayın açan adam eşini darbettiYer: Denizli! Tiktok'ta canlı yayın açan adam eşini darbetti

Anahtar Kelimeler:
İstanbul hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.