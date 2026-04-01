Stil ve teknoloji bir arada: Huawei Watch 5’te beklenen indirim geldi

Günlük yaşamın yoğunluğunda sağlık verilerimizi ya da uyku kalitemizi takip etmek genellikle önceliklerimizin sonuna kalıyor. Oysa gün içindeki stres seviyenizi bilmek veya gece kaç saat derin uyuduğunuzu görmek, yaşam kalitenizi artırmada büyük rol oynuyor. Kullanışlı bir akıllı saatse karmaşık menülerle uğraştırmak yerine bu verileri en sade haliyle önünüze getirmeli. Huawei Watch 5, hem bu işlevselliği sunuyor hem de titanyum kasasıyla her ortamda buradayım diyen bir duruş sergiliyor. Şimdi bu akıllı saati avantajlı bir fiyatla yakalamak için içeriğe geçelim!

Hem Android hem de iOS cihazlarla tam uyumlu: HUAWEI WATCH 5 Akıllı Saat

HUAWEI WATCH 5, havacılık sınıfı titanyum kasası ve safir cam ekranı sayesinde hem darbelere karşı dayanıklılık sunuyor hem de premium bir görünüm sergiliyor. Gelişmiş EKG analizi, kandaki oksijen oranı takibi ve hassas kalp atış hızı izleme gibi kapsamlı sağlık özellikleriyle donatılan saat, 7/24 vücut değerlerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı oluyor. Yüzden fazla spor modu ile profesyonel bir antrenör gibi hareketlerinizi analiz ederken geliştirilmiş pil ömrü sayesinde günlerce kesintisiz kullanım imkanı tanıyan cihaz, suya dayanıklı yapısı ve akıllı bildirim yönetimiyle de hayatın her anında yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

" Tam 4 gündür NFC, Wifi ve E-sim özellikleri kapalı olarak kullanıyorum ama hiç spor yapmadım hâlâ %30 şarjım var, bu çok iyi gerçekten. Almadan önce bi teknoloji mağazasına gidip deneyimleyin bileğinize takın, ben öyle yaptım. Bazı insanlara biraz büyük gelebilir. Diğer özellikleri için internette bolca inceleme videosu var, izlerseniz her konuda bilginiz olur. Hoparlör kalitesi ortalama geldi bana ama konuştuğum kişiler saatten konuştuğumu anlamadı, bu iyi bişey bence. Kasası çelik olmasına rağmen ağır hissettirmiyor, titanyum olan modeller daha hafif. Honor telefonum ile sorunsuz kullanıyorum."

"Ürün oldukça kullanışlı. E-sim özelliği ayrıca işlevsel. Bu özellik aktif edildikten sonra telefondan bağımsız sorunsuz görüşme yapılabiliyor."

"Çok beğendim harika, istersen başka hat ile kullan 2. telefon gibi, istersen mevcut telefonun hattını kullan... Sağlık uygulamaları da kullanışlı, Oneplus 13 ile kullanıyorum uyumu da oldukça iyi..."

Bu içerik 1 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.