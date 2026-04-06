Canlı renkler ve kesintisiz izleme: KOORUI monitörün fiyatı 1015 TL düştü

Ekran başında geçirdiğiniz süreyi daha keyifli ve verimli hale getirmeye hazır mısınız? İster profesyonel işlerinizi yönetin ister en sevdiğiniz oyunların keyfini çıkarın KOORUI E2711F monitr ile hem bütçenizi hem de gözlerinizi koruyabilirsiniz. Modern tasarımı ve gelişmiş teknik özellikleriyle masanıza şıklık katacak bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Hem ofis hem oyun için ideal: KOORUI E2711F 27 inç Monitör

KOORUI monitör, Full HD 1920x1080 çözünürlüğü ve IPS panel teknolojisiyle her açıdan canlı ve tutarlı renkler vererek görsel deneyiminizi zenginleştiriyor. %99 sRGB renk kapsamı ile grafik tasarım süreçlerinden film keyfine kadar her detayda doğallığı koruyan bu model, 100Hz yenileme hızıyla geleneksel 60Hz monitörlere göre çok daha akıcı bir görüntüleme yapıyor. İnce çerçeveli tasarımı çoklu monitör kurulumları için ideal bir yapı sunarken Adaptive-Sync teknolojisi sayesinde ekran takılmalarının önüne geçerek kesintisiz bir performans sergiliyor. Uzun süreli kullanımlarda göz sağlığınızı korumak için geliştirilen Flicker-Free (titreşim engelleme) ve Mavi Işık Filtresi özellikleriyse yorgunluğu en aza indirerek konforlu bir çalışma ortamı yaratıyor. HDMI ve VGA girişleriyle geniş bir bağlantı seçeneği sunan monitör, aynı zamanda VESA desteğiyle duvara veya askı kollarına kolayca monte edilebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten fiyat performans olarak mükemmel bir cihaz. Parlaklığı olsun ekran netliği olsun gayet yeterli. 100 hz olması ekstra çok iyi."

"Bu monitör günlük kullanım için harika, kutudan çıktığı gibi iyi renkler sunuyor ve ölü piksel veya arka ışık sızıntısı fark edilmiyor. İnce çerçeveleri masa düzenimde modern bir görünüm sağlıyor, tepki süresi sıradan oyunlar ve filmler için yeterli ve süper hafif/montajı kolay. 1440p veya yüksek yenileme hızına ihtiyacınız yoksa iyi bir fiyat/performans ürünü; iş, internette gezinme ve hafif eğlence için mükemmel bir şekilde işini görüyor. Memnunum!"

Bu içerik 6 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir.