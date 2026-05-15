iPhone kullanıcılarının favori özelliği Android’e geliyor! Modeller açıklandı

Apple kullanıcılarının en sevdiği özelliklerden biri olan AirDrop için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Google, Android cihazlarda kullanılan Quick Share sisteminin artık birçok telefonda AirDrop ile daha uyumlu çalışacağını duyurdu. Peki hangi modellere gelecek? İşte detaylar...

Gökçen Kökden

Webtekno'nun haberine göre; dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dün akşam saatlerinde Android 17 özelinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Android telefonlara gelecek yepyeni özelliklerden yepyeni ürünlere kadar birçok önemli duyuru yapıldı.

Yapılan duyurular arasında en dikkat çekenlerden biri Android ile iPhone arasındaki dosya aktarımını kolaylaştıran yeni özelliklerdi. Google, normalde daha önce Quick Share’i sınırlı sayıda cihazında AirDrop ile uyumlu yapmıştı. Artık çok daha fazla cihazla uyumlu olacağı duyuruldu.

ANDROİD TELEFONLAR AIRDROP İLE UYUMLU HALE GELDİ

Google’ın duyurusuna göre artık OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve HONOR cihazlarda Quick Share, iPhone’ların dosya aktarım özelliği AirDrop ile uyumlu olacak. Yani artık Android ile iPhone arasında çok kolay bir şekilde dosya aktarımı yapabileceksiniz. Bu yüzden gerçekten sevindirici bir hamle olduğunu söylememiz mümkün.

Eğer uyumlu bir cihazınız yoksa da üzülmeyin. Çünkü o cihazlarda da Quick Share’i kullanarak bir QR kodu oluşturabilir ve bu sayede bulut üzerinden iOS cihazlarla anında paylaşım yapabilirsiniz. Bu özellikler, bugün itibarıyla Android telefonlara dağıtılmaya başlanacak ve önümüzdeki ay içinde tamamen kullanıma sunulacak. Ayrıca şirket, yakında dahil olmak üzere sevilen bazı uygulamaların içinde de Hızlı Paylaşım özelliğini kullanıma sunacağını belirtmiş.

AirDrop ile uyumlu olacak tüm Android telefonlar

Samsung Galaxy S26 serisi
Samsung Galaxy S25 serisi
Samsung Galaxy S24 serisi
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy Z Flip6
Samsung Galaxy Z TriFold
Google Pixel 10 serisi
Google Pixel 9 serisi
Google Pixel 8a
vivo X300 Ultra
OPPO Find X8 serisi
OnePlus 15
HONOR Magic V6
HONOR Magic8 Pro

Anahtar Kelimeler:
iPhone android
