iPhone kullanıcılarının favori özelliği Android’e geliyor! Modeller açıklandı

Webtekno'nun haberine göre; dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, dün akşam saatlerinde Android 17 özelinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte Android telefonlara gelecek yepyeni özelliklerden yepyeni ürünlere kadar birçok önemli duyuru yapıldı.

Yapılan duyurular arasında en dikkat çekenlerden biri Android ile iPhone arasındaki dosya aktarımını kolaylaştıran yeni özelliklerdi. Google, normalde daha önce Quick Share’i sınırlı sayıda cihazında AirDrop ile uyumlu yapmıştı. Artık çok daha fazla cihazla uyumlu olacağı duyuruldu.

ANDROİD TELEFONLAR AIRDROP İLE UYUMLU HALE GELDİ

Google’ın duyurusuna göre artık OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi ve HONOR cihazlarda Quick Share, iPhone’ların dosya aktarım özelliği AirDrop ile uyumlu olacak. Yani artık Android ile iPhone arasında çok kolay bir şekilde dosya aktarımı yapabileceksiniz. Bu yüzden gerçekten sevindirici bir hamle olduğunu söylememiz mümkün.

Eğer uyumlu bir cihazınız yoksa da üzülmeyin. Çünkü o cihazlarda da Quick Share’i kullanarak bir QR kodu oluşturabilir ve bu sayede bulut üzerinden iOS cihazlarla anında paylaşım yapabilirsiniz. Bu özellikler, bugün itibarıyla Android telefonlara dağıtılmaya başlanacak ve önümüzdeki ay içinde tamamen kullanıma sunulacak. Ayrıca şirket, yakında dahil olmak üzere sevilen bazı uygulamaların içinde de Hızlı Paylaşım özelliğini kullanıma sunacağını belirtmiş.

AirDrop ile uyumlu olacak tüm Android telefonlar

Samsung Galaxy S26 serisi

Samsung Galaxy S25 serisi

Samsung Galaxy S24 serisi

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z TriFold

Google Pixel 10 serisi

Google Pixel 9 serisi

Google Pixel 8a

vivo X300 Ultra

OPPO Find X8 serisi

OnePlus 15

HONOR Magic V6

HONOR Magic8 Pro