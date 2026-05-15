HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çiftçiler traktörleriyle katıldı! Avrupa'da eylem Kocaeli'de şenlik var!

Dünya Çiftçiler Günü, Kocaeli’de yüzlerce çiftçinin katıldığı kortej ve şenlikle kutlandı. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupa’da eylem için sokağa inen traktörler, Kocaeli’de şenliğe katıldı.

Çiftçiler traktörleriyle katıldı! Avrupa'da eylem Kocaeli'de şenlik var!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 97 adet tarım ve hayvancılık projesine 1,5 milyar TL’lik destek sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Devlet katkılarına ilave olarak seradan gübreye, fideden ilaca kadar birçok alanda üreticinin yüzünü güldüren bu katkılar sayesinde son dönemde Kocaeli’nin toprakları daha verimli hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla her yıl Çiftçi Şenliği de düzenleniyor.

Çiftçiler traktörleriyle katıldı! Avrupa da eylem Kocaeli de şenlik var! 1

EYLEME DEĞİL, ŞENLİĞE KATILDILAR

Dünya Çiftçiler Günü, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Kocaeli’de de coşkuyla kutlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama etkinliklerinin merkezi İzmit’ti. Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen korteje yoğun katılım oldu. Dünyanın birçok köşesinde, özellikle Avrupa’da eylemlerde görmeye alışık olduğumuz traktörler, Kocaeli’de şenlik için şehir merkezine inerek konvoy yaptı.
Çiftçiler traktörleriyle katıldı! Avrupa da eylem Kocaeli de şenlik var! 2

BÜYÜKAKIN’DAN YAKIN İLGİ

Cumhuriyet Bulvarı boyunca devam eden korteje Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, ziraat odalarının başkanları, tarımsal birliklerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi de korteje katıldı. Başkan Büyükakın yürüyüşe katılan kadın çiftçilerle selamlaşırken, akülü traktörlerle alana gelen çocuklar 2 yaşındaki Asya Gümüş ve 6 yaşındaki Şamil Çelebi ile yakından ilgilendi, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Çiftçiler traktörleriyle katıldı! Avrupa da eylem Kocaeli de şenlik var! 3

ŞENLİK DEVAM EDECEK

Çiftçilerin traktörleriyle eşlik ettiği kortejde kadın çiftçiler de yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Büyükakın, yürüyüşün bir bölümünde İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ile birlikte traktöre de binerek korteje katıldı. Başkan Büyükakın, “Toprağın ekilmeye devam etmesi, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olan gıda krizleri açısından son derece önemli. Bunu çok ciddiye almak gerekiyor ve toprağın ekilmeye devam edilmesi gerekiyor. Biz de var gücümüzle destekliyoruz. Bir yandan sulama sistemleri kuruyoruz, altyapıyı güçlendiriyoruz. Destekler zaten devam ediyor. Organik üretime de çok büyük emek veriyoruz. Teknolojiyi tarıma entegre ediyoruz. Tüm bu destekler topraktan kopmamak için. Bütün gayretimiz bu. Toprağımız bereketli olsun inşallah” dedi. Başkan Büyükakın tüm Kocaelilileri 17 Mayıs Pazar günü İzmit Sapakpınar Mahallesi’ndeki 11. Çiftçi Şenliği’ne davet etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandıArtvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Sinop’ta hafif ticari araç yayaya çarptıSinop’ta hafif ticari araç yayaya çarptı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli traktör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.