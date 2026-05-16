Sürücüsüz onlarca araç mahalleyi işgal etti! Bilim kurgu filmi gibi...

ABD'de yaşanan bir olay bilim kurgu gerilim filmlerini aratmadı. Yaklaşık 50 sürücüsüz araç aynı bölgede toplanarak bir mahalleyi adeta işgal etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Karadağ

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde ilginç bir olay yaşandı. Buckhead bölgesinde aynı anda onlarca sürücüsüz aracın belirli bir mahallede dolaşması, çevrede yaşayanların tepkisini çekti. Özellikle aynı sokaklar üzerinde tekrar tekrar hareket eden araçlar nedeniyle bölgede kısa süreli trafik karmaşası oluştu.

ARAÇLAR AYNI NOKTADA DEFALARCA GÖRÜLDÜ

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, Waymo şirketine ait yaklaşık 50 otonom aracın Battleview Drive çevresinde sürekli hareket halinde olduğu görüldü. Mahalle sakinleri, araçların aynı güzergâhta peş peşe dolaştığını ve durumun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Bazı vatandaşların araçların geçişini durdurmaya çalıştığı, bu sırada sürücüsüz sistemlerin manevra yapmakta zorlandığı aktarıldı. Yoğunluk nedeniyle bölgede trafikte aksama yaşandığı ifade edildi.

WAYMO: SORUN YAZILIM KAYNAKLIYDI

Yaşananların ardından açıklama yapan Waymo yetkilileri, olayın teknik bir arızadan kaynaklandığını duyurdu. Şirket sözcüsü, sistemde tespit edilen yazılım hatasının giderildiğini ve benzer durumların yaşanmaması adına güncelleme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

OTONOM TEKNOLOJİLER YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaşanan olay, sürücüsüz araç teknolojilerinin günlük hayatta oluşturabileceği beklenmedik sorunları yeniden gündeme taşıdı. ABD'nin birçok şehrinde ticari robotaksi hizmeti sunan Waymo'nun yaşadığı bu durum, otonom sistemlerin güvenilirliği ve şehir yaşamına etkileri konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ABD Amerika Birleşik Devletleri
