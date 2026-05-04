Hem telefon tutucu hem şarj istasyonu: Xiaomi araç içi şarj aleti indirimde

Araç kullanırken telefonunuzun şarjı için kablolarla uğraşmak yerine sadece telefonunuzu tutucuya yaklaştırmanızın yeterli olduğunu hayal edin. Akıllı algılama sistemi sayesinde saniyeler içinde kilitlenen ve 20W gücünde kablosuz şarj sunan indirimdeki Xiaomi telefon şarj istasyonu, gün içinde aracıyla çok zaman geçiren herkesin vazgeçilmezi olmaya aday. Detaylar için hadi, içeriğe!

Xiaomi 20W Wireless Araç Şarj Cihazı Telefon Tutacağı

Telefon tutacağı, 20W yüksek güç çıkışı sayesinde akıllı telefonunuzu yolculuk esnasında çok hızlı bir şekilde şarj eder.

Dahili kızılötesi sensörü, telefonunuzu yaklaştırdığınızda yan kolların otomatik olarak açılmasını ve cihazı güvenli bir şekilde kavramasını sağlar.

Entegre fan ve termal pedden oluşan çift soğutma sistemi, şarj işlemi sırasında oluşabilecek ısınmayı aktif olarak azaltır.

81,5 mm genişliğe kadar açılabilen kelepçe kolları, farklı boyutlardaki pek çok telefon modeliyle tam uyum sağlar.

Şık bir görünüm sunan 2.5D cam panel aynı zamanda ısı dağıtım verimliliğini de artırır.

Cihazın sahip olduğu yabancı nesne algılama, kısa devre ve aşırı gerilim korumaları hem telefonunuzun hem de aracınızın güvenliğini sağlar.

Hızlı kurulum imkanı sunan yapısı sayesinde havalandırma ızgarasına veya ön konsol gibi alanlara saniyeler içinde monte edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Telefonunuz kablosuz şarj destekliyor ise araba için olmazsa olmaz. Bir yıldan fazla oldu hiç sorun yaşatmadı ( iPhone 12 ve iPhone 14 Promax). Süper konfor sağlıyor, hızlı şarj yapıyor. Telefonu yaklaştırınca her seferinde açılıyor, almak için önceleri sensörü denk getirmeye uğraşıyorsunuz sonra eliniz alışıyor ama daha sonraları uğraşmayıp çekip alıyorsunuz zaten. Kardeşimin arabası için ikinci defa sipariş ettim."

"Ürün kesinlikle fiyatını hak ediyor, harika bir ürün. Çok ince düşünülmüş bir ürün. Üründe 20w şarj özelliği var gayet hızlı şarj ediyor ve telefonla cıhazi korumak için içerisine bir adet fan yerleştirilmiş bu da ısıyı dışarıya atmak için harika. Ürünün en beğendiğim kısmı telefonu yaklaştırınca kendisi kollarını açıyor ve sıkı bir şekilde telefonu koyunca kapatıyor. Çukurlardan, kasislerden geçince de herhangi bir sarsılma olmuyor. Gerçekten bayılarak kullandık. Keşke daha önce alsaydık dediğimiz bir ürün oldu kendisi. Kesinlikle öneririm…"

"Çok kullanışlı, özellikle uzun yolculuklarda kurtarıcı. Android telefonunuz hızlı şarj desteği varsa hızlı şarj ediyor. iPhone içinde denedik normal şarj ediyor. Eğer havalandırma menfezine takılarak kullanılacaksa sıcakta çalıştırdığınızda tabiki ısınıyor ve şarjı yavaşlatıyor. O yüzden cama monte ettim."

Bu içerik 4 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.