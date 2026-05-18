Komşusunun mezarı açılıyor! Çağla Tuğaltay cinayetinde ilk fethi kabir

Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılıyor.

Mehmet Hazar Gönüllü

Kamuoyunda yıllardır konuşulan ve halen faili meçhul olarak bekleyen Çağla Tuğaltay cinayeti bir kez daha raftan indirildi. 2000 yılında 15 yaşındayken evinde boğazı kesilen Çağla Tuğaltay'ın dosyası geçtiğimiz günlerde yeniden açılmıştı. 26 yıl önceki cinayetle ilgili bugün önemli bir gelişme yaşanıyor.

FETHİ KABİR GERÇEKLEŞİYOR

Çağla'nın komşusu Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açılıyor.

NE OLMUŞTU?

Fulya’da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, üzerindeki okul formasını bile çıkarmaya fırsat bulamadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürülmüştü.

3 PARMAK İZİ VE DNA ÖRNEKLERİ KİMSEYLE UYUŞMAMIŞTI

Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu tespit edilen 3 parmak izi tespit edilmişti. Ancak yapılan çalışmalarda bu parmak iziyle ilgili bir eşleşme bulunamamıştı. Öte yandan Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarında da bir erkeğe ait olduğu belirlenen DNA örnekleri bulunmuştu. Ancak hem bu DNA örnekleri hem de binanın girişinde bulunan kan lekesinden alınan örneklerle ilgili bir eşleşme bugüne kadar olmamıştı.

