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Yalvaç’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yalvaç’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 12.45 sıralarında Görgübayram Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen M.A.G. yönetimindeki otomobil, Kiriş Sokak’tan caddeye çıkan M.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücüye ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yaralılar daha sonra Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yalvaç’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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