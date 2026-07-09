Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 bin kişi hayatını kaybetti

Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kişi yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamalara göre, ölüm sayısı 5 bin 120 olarak belirlendi.

Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) yayımladığı raporda, Almanya'da etkili olan aşırı sıcak havaların ölüm sayılarının artmasına neden olduğu belirtildi.

5 BİN 120 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haziran ayı sonunda hava sıcaklıklarının ‘rekor seviyelere’ ulaştığı vurgulanan raporda, 2026'nın 15’inci haftasından 26’ncı haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda özellikle yaşlıların aşırı sıcaklardan etkilendiği kaydedilerek, 28 Haziran'a kadar aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitiren 2 bin 950 kişinin 85 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA