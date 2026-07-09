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Skandal üstü skandal! Market rafında son kullanma tarihi 2016 ve kurtlu ürünler

Vatandaşın canını adeta hiçe sayan fırsatçılar denetimlerde tek tek ortaya çıkıyor. Kilis'te bir market rafında son kullanma tarihi 2016 olan yüzlerce ürün ele geçirildi. Ayrıca kurtlu ürünler de yakalandı.

Skandal üstü skandal! Market rafında son kullanma tarihi 2016 ve kurtlu ürünler

Kilis'te bir markette yapılan denetimde aralarında son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Toplanarak imha edilen bazı ürünlerde kurtlanma tespit edilirken, iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

Skandal üstü skandal! Market rafında son kullanma tarihi 2016 ve kurtlu ürünler 1

BİR DEĞİL YÜZLERCE ÜRÜN VAR

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi. Denetimlerde, 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi ve bazı ürünlerde de böcekler ve kurtlar tespit edildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Skandal üstü skandal! Market rafında son kullanma tarihi 2016 ve kurtlu ürünler 2

O ÜRÜNLER NEDEN ORADA?

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli, söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor. Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Skandal üstü skandal! Market rafında son kullanma tarihi 2016 ve kurtlu ürünler 3

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli cezai işlemler yapılacağını ifade etti.

Skandal üstü skandal! Market rafında son kullanma tarihi 2016 ve kurtlu ürünler 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kilis market raf
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